Globetrotter: – Jeg er fullstendig «flyskamløs»

«Flyskam» er opprinnelig et svensk ord som betyr at man føler på skyld eller flauhet for miljøpåvirkningen det har å reise med fly.

Den unge miljøaktivisten Greta Thunberg har stått i spissen for bevegelsen som unge over hele verden har kastet seg på.

Nye tall fra Virke viser at 1 av 3 nordmenn sier miljø er styrende for deres valg når det kommer til reise, men redaktør i Magasinet Reiselyst, Torild Moland, og globetrotter Gunnar Garfors er imot at vi skal slutte å reise med fly.

Fri for flyskam

I en uhøytidelig undersøkelse har vi spurt leserne våre lesere om de skammer seg når de reiser med fly. 90 prosent svarer at de ikke kjenner på flyskam, og reiser med god samvittighet, mens 10 prosent svarer at de forsøker å reise mer miljøvennlig.

Torild Moland er ikke overrasket over resultatet og er enig med flertallet.

– Jeg har ikke kjent på flyskam. Det å fly har blitt den store, stygge ulven, men er en mindre miljøskader enn mange tror. Jeg mener det er viktig at vi flyr og støtter industrien, for økonomien og for kulturell forståelse på de destinasjonene vi besøker, sier hun til God morgen Norge.

Globetrotter og forfatter Gunnar Garfors har besøkt alle verdens land to ganger og sier seg enig med Moland.

– Jeg er fullstendig flyskamløs. Jeg mener det å bruke skam som retorikk er helt feil. Alle er krenka hele tiden også prøver folk å påføre andre flyskam. Det er gode intensjoner bak, men man tar ut en ting som står for to prosent av utslippene og glemmer de andre 98 prosentene. Det at vi slutter å fly har en økonomisk konsekvens og gjør at vi bruker penger på noe annet som skader miljøet, sier Garfors.

Ta miljøvennlige valg på destinasjonen

Tallene fra Virke viser at vi nordmenn ønsker å ta flere miljøvennlige valg når det gjelder reise, og Torild Moland har gode råd til hvordan vi kan gjøre det på destinasjonene vi besøker.

– Der kan vi gjøre utrolig mye! Du kan for eksempel velge et miljøvennlig hotell, som bruker solceller, resirkulerer og ansetter lokale folk. Det er viktig å bidra til den lokale økonomien og det viktigste er å ikke bo på all-inclusive hoteller, fordi det dreper næringslivet i nærheten, sier hun.

Hun legger til at det er viktig å spise lokal mat. Hvis man besøker Singapore og bestiller en salat som har reist hele veien fra Australia, forurenser det 700 ganger så mye som å bestille en salat som er dyrket lokalt.