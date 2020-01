Erik Solbakken er programleder, og Cecilie «Cess» Steinmann Neess og Linn Skåber skal være lagkapteiner.

Det er dermed opp til Neess og Skåber, og deres kjendislag, å finne ut hvilke kjendiser som lyver og hvem som forteller sannheten.

– Jeg gleder meg til å gå i studio med Linn og Cess. De er begge veldig morsomme, men også høyst lettlurte. Jeg har blant annet lurt dem til å tro at de får spesialbehandling, men sannheten er at de må by like mye på seg selv som alle de andre gjestene våre, sier Solbakken.

Sophie Elise og Jonas Gahr Støre

De to lagkapteinene får hver uke to nye kjendiser med seg på laget. Til sammen er det 48 kjendiser som dukker opp i programmet i løpet av våren 2020.

Noen av gjestene vi får se denne første sesongen, er Sophie Elise Isachsen, Nicolay Ramm, Jon Almaas, Jonas Gahr Støre, Stian Blipp, Victor Sotberg, Trine Skei Grande, Kevin Vågenes, Mads Hansen, Thomas Numme, Odd-Magnus Williamson og John Arne Riise.

– De fleste norske kjendiser har jo lav eller svært lav troverdighet når det kommer til om de snakker sant. Kombinert med at gjestene våre har lovet å dele ganske så elleville, private historier gjør at det vil bli vanskelig å skille hva som er løgn og hva som er sannhet. Det er nok flere i den blå-blå regjeringen som vil følge ekstra godt med når Jonas Gahr Støre spennes fast i løgndetektoren i studio. Seerne vil garantert få vite private ting om kjendiser de ikke viste fra før, fortsetter Solbakken.

Skuespiller-spire

Cecilie Steinmann Neess sier at hun gleder seg til å samarbeide med Skåber og Solbakken, og forteller hun er vant til å lyve.

– Jeg er ganske god til å overdrive og elsker å få folk til å tro at jeg snakker sant når jeg egentlig lyver. «Nei er det sant? Kødder du?», sier de. Og da er det så deilig og gøy å kunne si «TULLA!». Da føler jeg meg som en ekte skuespiller. Skuespiller med fordypning i løgn, vel og merke.

Også Skåber ser på seg selv som en god løgner.

– Jeg tror selv jeg er en god løgner, men folk som kjenner meg vil nok ikke være enig i det. Det er blikk til siden, svetting på overleppa og en overivrig skravling som avslører meg, sier Skåber.

– I Lystløgner skal jeg jo satse på å være god og svett og skravlete hele tiden, så ingen har sjans til å røpe løgneren i meg. Løgn er en spennende form. En hvit løgn i ny og ne vitner jo egentlig om empati. Man vil liksom trylle og juge verden litt bedre.

– Jeg kommer fra en familie hvor en god juling ble satt stor pris på. Til jeg var rundt 10 år trodde jeg bestefaren min hadde trebein fra kneet og opp og i mange år gikk vi i skogen å lette etter elghi som han påstod var helt vanlig.

«Lystløgner» har premiere på TV 2 søndag 8. mars kl. 20.00.