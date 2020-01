Anklagene om drapsforsøk et steg nærmere retten – Farmen-Vivian nekter å unnskylde

I desember fortalte TV 2 saken om Farmen-deltakeren Leif Haugo Stavenjord som vurderte å gå til sak mot Vivian Kvarven, som deltok i samme program.

I et brev sendt til Kvarven krevde Stavenjord, via sin advokat Louis Anda, en uforbeholden unnskyldning for drapsforsøk-uttalelsene Kvarven kom med etter terpentin-sabotasjen på Farmen i fjor høst.

I brevet varslet Stavenjord om at konflikten potensielt sett kan ende i et krav om erstatning for ærekrenkelse.

– Var aldri i fare

Farmens pressekontakt, Alex Iversen i TV 2, bekreftet den gang at deltakerne inne på gården aldri var i fare.

– Det var aldri deltakerens hensikt å sette noen i fare. Leif ga beskjed med én gang at han hadde sabotert kornet, og én av de andre deltagerne bevitnet også hendelsen. Vi hadde nok sett annerledes på det hvis han hadde gjort dette uten å si fra. Dette får ingen konsekvenser for personen, sa Iversen.

Situasjonen der Farmen-deltakeren saboterer matlageret, kan du se i videoen øverst i saken.

MISFORNØYD: Leif Haugo Stavenjord skulle ønske Vivian Kvarven sa unnskyld. Foto: Espen Solli / TV 2

Kalte det et drapsforsøk

Til tross for at Stavenjord opplyste om sabotasjen umiddelbart etter hendelsen, har Kvarven i ettertid beskrevet dette som et mulig drapsforsøk i flere norske medier.

TV 2 har også understreket at dette er snakk om penselrens, som inneholder stoffet terpentin, og ikke terpentin i sin rene form.

Stavenjord oppfordret Kvarven til å komme med en offentlig unnskyldning innen 6. januar i år om hun ikke ønsket at konflikten skulle gå rettens vei, men unnskyldningen uteble.

Istedenfor svarte Kvarven med å sende et brev til Stavenjords advokat. TV2.no har fått tilgang til dette dokumentet.

DRAPSFORSØK: – Det er jo drapsforsøk, sa Vivian Kvarven til VG i fjor. Foto: Skjermdump/VG

Der skriver Kvarven at hun ikke under noen omstendigheter kan se at hun har kommet med erstatningsutløsende utsagn.

«Det er ikke korrekt at jeg har fremsatt påstander om at din klient ønsker å "ta livet mitt", slik det hevdes i brev av 11. desember», heter det i brevet signert Kvarven.

Tar saken videre

Til TV2.no forteller advokat Louis Anda at han, sammen med klienten, har innhentet dokumentasjon som viser at Kvarven har uttalt at Stavenjords terpentin-sabotasje var et mulig drapsforsøk.

– Vivian bestrider at hun har sagt det. Hun avviser påstandene, sier Anda til TV2.no.