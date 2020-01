Mener drikking og festing var grunnen til at Liverpool ikke vant ligaen

– Min første julefest med laget var i 1997. Jeg hadde nettopp signert min første profesjonelle kontrakt, og jeg måtte synge og greier. Halvliterne fløt fritt. Jeg kunne ikke huske hvordan jeg kom meg hjem den kvelden. Og jeg tenkte at det var feil, etter alt det jeg hadde gjort for å bli profesjonell fotballspiller. Noen måneder senere satte Houllier ned foten, og alt endret seg, sier han, før Neville mimrer videre:

– Jeg tenker tilbake på laget i 1995/96, som vi var jevnbyrdige med i ligaen og møtte i cupfinalen. McManaman, Fowler, Redknapp, Collymore. Det var virkelig talentfulle spillere, men man kunne bare se at de ikke hadde profesjonalisert seg, sier den tidligere United-profilen.

– Men tenk på kulturen den gang. Det var normalt å gå på på byen hver eneste helg. Jeg vet ikke hvor ofte de dro ut, men Houllier var mannen som tok tak i den kulturen og virkelig endret ting i Liverpool, men det var ikke før rundt 1999-2000, svarer Gerrard.

Mener de vant kamper mot slutten på grunn av formen

Liverpool-legendens avsløringer fører så til det som virker som en dønn ærlig og reflekterende samtale mellom den gamle landslagsduoen.

– Vi merket det. Det var ikke bare Liverpool, men det var hele Premier League. Før det hadde vi bokstavelig talt vunnet ligatitler på grunn av det fysiske aspektet, sier Neville.

– Tenker du på sene vinnermål og slikt? spør Gerrard.

– Ja, svarer Neville kontant.

– Da vi spilte mot United, selv om vi ledet, visste vi at vi kom til å bli bombadert de siste ti minuttene. Du tror det hadde å gjøre med det fysiske? vil Gerrard vite.

– På den tiden handlet det om fysikk, ja, sier Neville.

Gerrard forklarer hvorfor Murphy «alltid» var god mot United - og skryter av Riise

I episodene forklarer Gerrard også grunnen til at en Liverpool-spiller, Danny Murphy - som ofte gikk under radaren - flere ganger ble helten mot nettopp Nevilles Manchester United.

– Han var veldig undervurdert da han var hos oss, for han var en så fleksibel spiller. Han hadde mange gode kvaliteter, men motstanderne ga ham ikke så mye oppmerksomhet. Danny ble aldri preget av kampene. Han var en av de spillerne som stolte på seg selv og spilte sitt eget spill uansett hvem han møtte. Om det var Manchester United eller Bolton, så spilte han på akkurat samme måte. Det hjalp ham nok mye. Om det var 70.000 på Old Trafford i en enorm kamp, hadde jeg psyket meg opp til det i ukesvis. Danny var så rolig, og det ble synlig i mange av de store øyeblikkene han hadde mot dere, sier Gerrard.

I løpet av episoden ser de to gjennom to av Gerrards sterkeste minner, 4-1-seieren borte mot Manchester United i mars 2009 og 3-1-seieren borte mot Everton i september 2001. I det sistnevnte scorer John Arne Riise et drømmemål, og får dertilhørende skryt fra sin tidligere kaptein.

– «Ginge» var god for oss. En strålende venstrefot, sterk løpskapasitet, veldig bra trent. Og raidene hans passet oss veldig bra, spesielt på bortebane. Han var en glimrende kontringsspiller, ganske rask, og så kunne han åpenbart levere øyeblikk som det der, skryter Gerrard.

– Jeg ville elsket å spille for Klopp

Gerrards karriere på Anfield varte fra han som niåring spilte sine første kamper i 1989 til han som klubblegende forsvant ut portene i 2015, og den nåværende Rangers-manageren elsker det som foregår i hans gamle klubb for øyeblikket. Det gir han også uttrykk for overfor tidligere Manchester United-spiller Neville.

– Jeg ville elske å spille et halvår for Jürgen Klopp, bare for å se hva metodene hans handler om. Liverpool-laget nå til dags er dag og natt sammenlignet med det jeg spilte for. Da vi spilte mot dere, fryktet vi dere. For dere hadde verdensklassespillere i hele laget. Vi visste at vi ikke hadde det. Vi visste at vi måtte være på vårt absolutt beste bare for å ha en sjanse. Det har jo åpenbart snudd, og jeg vedder på at Manchester United føler det slik nå når de skal møte Liverpool, sier Gerrard.

– Det har ligget i luften en stund, ikke bare de siste tolv månedene. Båndet mellom manageren, spillerne og fansen. Det er utrolig, svarer Neville, men blir avbrutt:

– Det er magisk for øyeblikket. Vi hadde en god lagånd, og ganske bra samhold, men når jeg ser på det Liverpool-laget i dag så virker de så mye mer sammensveiset. Alt ser ut til å flyte for dem. Dette er deres tid, svarer Gerrard.

Før Neville avslutter på humoristisk, men også resignert vis:

– Jeg tror også det. Uheldigvis…Sendes dette før de vinner ligaen?

I episoden forteller Gerrard også om den gang Gerard Houller gikk imot spillergruppens ønske og hentet El-Hadji Diouf i stedet for Nicolas Anelka, han beretter om sin undring over spisser som ikke tar straffer og han drodler om overgangssummene i dagens fotball. Se den på Sumo nå!

PS! De andre deltakerne i den nyeste sesongen av Gary Neville's Soccerbox er Michael Owen, Robert Pires, Wayne Rooney, Dimitar Berbatov og Alan Shearer.

