75 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel. En av dem er Rune Halseth (55), som er bosatt på Jessheim i Akershus.

Rune ble i 2016 dømt til fem måneders ubetinget fengsel for trygdebedrageri for over 300.000 kroner, og sonet over fire måneder av dem.

– Jeg ble hentet hjemme, og kjørt til et sted hvor jeg var nesten en uke. Så ble jeg fraktet videre til Halden fengsel, hvor jeg satt på en egen lukket avdeling, har han tidligere fortalt til TV 2.

Fredag møtte Rune Nav-direktør Sigrun Vågeng, etter at hun orienterte Stortingets kontrollkomité om Nav-skandalen.

– Hyggelig å endelig få hilse på deg! Jeg har bare hørt stemmen din, sier Vågeng.

– Jeg har ønsket å møte deg, men har ikke fått det til, for å diskutere litt, sier Rune.

Nav-direktøren beklager nå personlig til Rune.

– Ja, men nå fikk vi det til. Nå kan jeg få se deg inn i øynene og si unnskyld til deg. Det fortjener du.

– Jeg håper den gjelder alle sammen, svarer Rune.

– Det gjør den. Jeg har hatt anledning til å treffe noen andre som har vært noe i din situasjon, og det er kjempeviktig for meg at jeg får sagt det. Du skulle få slippe å oppleve en del av du har opplevd i denne saken.

Fortsatt problemer

Rune ber Nav-direktøren fikse et direktenummer for advokatene og Nav-ofrene, slik at de slipper å ringe til Navs sentralbord.

– Vi har sett i oppstarten av arbeidet og når vi går tilbake for å rette opp, noen oppstartproblemer. Vi har om lag 2.400 saker, men vi måtte lete også har vi prioritert saker som din og de som måtte sone. Fra over helgen forsterker vi den delen, sier Vågeng.

Godt og vondt

Vågeng sier til TV 2 at det både er godt og vondt å møte Rune.

– Det er vondt fordi det minner meg om hva denne saken egentlig handler om. Mennesker er blitt urettmessig dømt. Så er det godt fordi jeg får anledningen til å si unnskyld for det vi har involvert i i denne saken.

– Er unnskyld godt nok?

– Nei, du må gjøre noe etterpå, og det er det jeg prøver å si til Rune. Nå rydder vi og betaler tilbake og retter opp feil, sier Vågeng.

– Tilliten er der ikke

Rune mener Vågeng nå bør trekke seg.

– Det store spørsmålet er hvem som skal ta ansvaret. Den øverste skylder på den som sitter under, og den under skylder på den som satt nederst. Hvem er det egentlig vi skal henge på den knaggen? Og si at du har skyld i det hele og skal man tenke logisk så er det de øverste som satt i Nav og kanskje departementet.