Å slippe sykdom var landslagssjef Christian Berges største bekymring før EM, og på dagen for åpningskampen for Norge mot Bosnia-Hercegovina er Sander Andreassen Øverjordet isolert med en mageinfeksjon.

Det bekrefter landslagslege Thomas Torgalsen overfor TV 2.

– Det vanlige tiltaket er at spilleren som er syk blir isolert på rommet, mens romkameraten får et nytt og eget rom. Han får det vi kaller «enkel isolasjon», som betyr at han holder distanse fra de andre i troppen, sitter for seg selv når han spiser og holder avstand på møter, sier Torgalsen.

Det er for tidlig å si om andre er smittet, men landslagslegen innrømmer at han er urolig.

– Det er alltid klart at det er usikkert hvor mange som kan være smittet. Det går gjerne ett døgn før du vet det, sier han.

Samtidig sier Torgalsen at det foreløpig ikke er symptomer på at andre er smittet.

Den norske troppen var mer opptatt av åpningskampen enn sykdom.

– Vi har tatt forholdsregler, isolert og snakket om det, så forholder vi oss til de 15 som skal spille, sier landslagssjef Berge til TV 2.

– Vi prøver ikke å ha så mye fokus på det. Vi får ikke gjort så mye annet enn å ta forholdsreglene som er satt. Jeg tror resten føler seg pigge foreløpig, sier landslagskaptein Kristian Bjørnsen til TV 2.

TV 2s håndballekspert Bent Svele synes det er skumle nyheter fra legen.

– Fordi det er sånn som sprer seg med lynets hastighet. Jeg håper de har fått isolert ham tidsnok og at det ikke har kommet på noen andre, sier Svele.

– Det er trist for en mesterskapsdebutant med bare noen få landskamper. Jeg snakket med Christian Berge, som sa at Øverjordet hadde vært bra på de siste treningene. Berge mente at han hadde vært litt for forsiktig med ham i Golden League, så han hadde helt sikkert fått spilletid her, men nå er det nok William Aar som får guttedrømmen oppfylt med å løpe inn på Trondheim Spektrum, fortsetter TV 2s håndballekspert.

Berge bekrefter også at det var tenkt at Øverjordet skulle få spilletid.

Norge møter Frankrike (søndag) og Portugal (tirsdag) senere i gruppespillet.