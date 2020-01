Nordmenn har ikke råd til å gå fra partneren: – Trist

– Jeg tror det er mange som gir forholdet et siste forsøk i ferien, med et håp om at ting skal løse seg når man får vært sammen og snakket med hverandre. Det har vist seg at dette dessverre ikke alltid ender godt, og derfor skjer mange samlivsbrudd kort tid etter ferier, sier forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Økonomi kan spille en stor rolle i ulike forhold. Noen holder sammen kun av økonomiske årsaker, mens det for andre kan være hovedgrunnen til at forholdet tar slutt.

– Enkelte er sløsete med pengene, mens andre trenger sikkerhet. Økonomi kan påvirke hvordan man har det, sier Tvetenstrand.

– Trist om økonomi avgjør

I en undersøkelse YouGov har utført på oppdrag fra Danske Bank, har nordmenn som er samboere eller gift fått spørsmål om hvorvidt de ville hatt råd til å gå fra sin partner i dag.

Hele 24 prosent av respondentene oppgir at dette er noe de ikke ville hatt råd til. Undersøkelsen antyder dermed at rundt 540.000 nordmenn er i en situasjon hvor de mener økonomien ville satt en stopper for et brudd.

– Det er et veldig høyt tall. Det er trist om økonomi er det som skal avgjøre om du er sammen med partneren eller ikke. Samtidig vet vi at det er sånn for mange, sier Tvetenstrand.

Har man for eksempel små barn og den ene parten har valgt å bruke mye av tiden på å ta vare på barna, vil man naturlig nok tjene mindre.

– Er man to personer, vender man seg til en livsstil med to inntekter. Det er ikke behagelig å si fra seg muligheten til ferier og lignende, for å i stedet måtte snu på hver krone.

Skaff oversikt

I undersøkelsen kommer det frem at det er flest kvinner som mener økonomien ikke vil tillate et samlivsbrudd. 28 prosent av kvinner frykter sin økonomiske fremtid ved et brudd, mens tallet for menn er 21 prosent.

Forbrukerøkonom i Danske Bank, Cecilie Tvetenstrand. Foto: Danske Bank / Sturlason

– Selv om vi er kommet langt når det gjelder likestilling, og de fleste kvinner begynner å bli gode på økonomi, er det fremdeles et lønnsgap. Mange menn tjener mer enn kvinner. Ofte er det også mannen som blir hovedforsørger, mens kvinnen kanskje jobber mindre for å ta vare på barna, sier Tvetenstrand.

Forbrukerøkonomen mener det i mange forhold ikke nødvendigvis er dårlig økonomi som hindrer et brudd, men snarere at man ikke har kunnskap om eller oversikt over den faktiske situasjonen.

– Er du usikker, anbefaler jeg å begynne med en prat med banken din. Se på det som en mulighet til å bli finansminister for din egen økonomi. Snakk med en økonomisk uavhengig part, og kanskje vil du se at situasjonen ikke er like håpløs som du trodde. Kanskje har du også krav på noe fra den andre parten, sier Tvetenstrand.