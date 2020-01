Ole Martin (28) har nedsatt sædkvalitet: – Man føler at man ikke er mandig nok

– Jeg tenkte at kona mi ikke ville ha meg lenger. Hvorfor skulle hun ville være sammen med meg om jeg ikke kunne gjøre henne gravid?

Det sier Ole Martin Sætnan (28) til God morgen Norge.

Etter at han og kona hadde prøvd å bli gravide en stund, fikk han til slutt beskjeden om at han har nedsatt sædkvalitet, og at det ville bli vanskelig for han å få barn på naturlig måte.

Ny forskning

Problemet med nedsatt sædkvalitet deler Sætnan med mange andre. Vestlige menn har nemlig rundt halvparten så mange sædceller som de hadde for 40 år siden, ifølge Forskning.no.

Denne uka omtalte nettstedet derimot en ny studie fra Linköpings universitet, som viser at kosthold kan gjøre en forskjell.

I studien fikk 15 menn mellom 20 og 27 undersøkt sæden sin både før og etter et kostholdsregime de skulle følge i to uker. Mens det totale antallet sædceller ikke ble påvirket av dietten, ble hastigheten på cellene forbedret hos dem som hadde dårlig fart på spermiene da forsøket startet.

– Det spesielle med denne studien er at det er korttidseffekter som blir undersøkt, sier Trine B. Haugen.

Hun er professor ved OsloMet, og leder av forskningsgruppen Reproduktiv helse hos menn.

– Det tar lang tid å lage ny spermier, så når man gjør noe med en mann så forventer man ikke umiddelbar effekt. Her ser man effekt av en to ukers diettkur. Det er interessant, fortsetter hun.

STOLT FAR: Ole Martin Sætnan og kona Thora Knutsdottir fikk datteren Vilja Elea Olesdottir Sætnat for tre måneder siden, ved hjelp av prøverørsbefruktning. Foto: Privat

– Ikke mandig nok

Ole Martin Sætnan tok beskjeden om at han mest sannsynlig ikke kunne få barn tungt. Han skulle gjerne hatt noen med samme problem som han å snakke med.

– Derfor har jeg selv valgt å være åpen om det, i håp om at det kan bli mindre tabubelagt, sier han, og legger til:

– Man føler at man ikke er mandig nok når man har nedsatt sædkvalitet. Men det har ingenting med det å gjøre.

For tre måneder siden fikk Sætnan og kona Thora Knutsdottir Sætnan (26) en datter ved hjelp av prøverørsbefruktning.

– Da jeg fikk beskjeden om nedsatt sædkvalitet hadde jeg aldri trodd at jeg en stund senere skulle ha en tre måneder gammel datter. Det er veldig stas og utrolig stort, sier han.

– Lev et sunt liv

Det er vanskelig å gi et klart svar på hvorfor vestlige menns sædkvalitet blir dårligere, forklarer professor Trine B. Haugen.

– Man har lurt på det i mange år, uten å egentlig komme noe nærmere et svar, sier hun.