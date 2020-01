Ukentlig frisør, telefon til bestemor og 90 tyggispakker – disse kravene stilte Love Island-deltakerne

FIKK RINGE: Oda Lindsetmo (22) fikk ringe bestemor og gratulere henne med dagen. Foto: Marit Grøtte / TV 2

MMA-utøveren Eskild Magnussen (27) var svært opptatt av at maten og treningsfasilitetene holdt høy standard.

– Jeg var nøye på at maten skulle være bra og at det skulle være muligheter for å holde seg i aktivitet og unngå at man visner der inne. Jeg ville også at det var utstyr som var rettet mot det jeg driver med, for eksempel en boksesekk, forteller han.

Etterlyste kompensasjon

De fleste av deltakerne har enten tatt permisjon eller sluttet i jobben sin for å kunne delta i programmet. Dette medfører naturligvis at de har mindre eller ingen inntekt mens de er i villaen.

Både eiendomsmegler Ali Esmael og motekonsulet Iselin Nordøy (23) etterlyste derfor en form for kompensasjon for tapt inntekt fra produksjonen. Det kravet gikk ikke gjennom.

– Det var jo litt kjipt. For da må jeg få hjelp hjemmefra av mor og far når jeg kommer hjem – kanskje til og med mens jeg er her, forteller Iselin.

Årsaken til til at deltakerne ikke får kompensasjon for oppholdet, er ifølge pressesjef i TV 2, Jan-Petter Dahl, at dette ikke skal bli motivasjonen for å delta.

– Deltakerne i Love Island mottar ikke honorar for å være med. Vi ønsker at motivasjonen for å delta skal være selve opplevelsen og et ønske om å finne kjærligheten, sier Dahl.

