Norge - Bosnia-Hercegovina 32-26

De norske håndballgutta fikk en fantastisk start på EM med storseier over Bosnia-Hercegovina hjemme i Trondheim fredag.

Festens høydepunkt var Sander Sagosen, som var ustoppelig. Hjemme i Trondheim banket PSG-stjernen inn tolv scoringer.

– Sagosen driver med en annen idrett enn alle de andre på banen, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

– Han skyter ballen i mål, spiller opp de andre og skaffer utvisninger og straffer. Han gjør nesten akkurat som han vil. Han er hjemme i legegrinden i Trondheim, og der koser han seg, fortsetter Bent Svele.

I tillegg oppildnet Sagosen publikum i Trondheim Spektrum en rekke ganger.

– Det var mye som var bra, og jeg visste at Sagosen skulle være i det slaget i dag. Han er god. Han er veldig glad i sånne kulisser og sånne kamper som dette. Når han er i det humøret, så er han vanskelig å stoppe, sa landslagstrener Christian Berge til Viasat.

EM-kvelden i Trondheim åpnet med et svært overraskende fransk tap mot Portugal. Det betyr at Frankrike må slå Norge søndag.

– Det var deilig å komme ut i hallen og få rullert så mye. Jeg synes vi gjør en god kamp i første omgang, og i andre omgang løp vi fra dem, sa Norges Magnus Jøndal til TV 2.

– Det kommer imidlertid til å bli tøft mot Frankrike. Det var dumt de tapte kampen mot Portugal, for nå må de vinne. Men vi er på hjemmebane og har alle muligheter til å vinne, sa han.

Norge og Bosnia-Hercegovina fulgte hverandre tett i starten av kampen, men etter at bosnierne gikk opp på 9-9 fikk Norge kontroll over kampen og kontret gjestene fra Balkan i senk. Til pause ledet Norge komfortabelt 17-12.

– Norge begynte litt rufsete bakover, og de slapp Bosnia-Hercegovina til mange skudd. Torbjørn Bergerud tok ikke dem. Etter 16-17 minutters kom det et målvaktsbytte med Kristian Sæverås inn. Det kom seks skudd på mål, og han tok tre av dem. Den siste halvdelen av første omgang var Norge veldig solide bakover, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

I andre omgang fortsatte Sagosen sin oppvisning i hjembyen. Et norsk lag på cruisekontroll sørget for at det aldri ble særlig spennende etter pause.

Norge vant som ventet kampen med solide sifre og har fått en meget god start på mesterskapet før Frankrike og Portugal venter.

