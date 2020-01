Pappa Haaland letter på sløret rundt sønnens klubbskifte

Saken oppdateres!

Fredag stilte Alfie Haaland opp på treningsfeltet til Bordussia Dortmund på Marbella. Der fikk han se sønnen trene med sine nye lagkamerater.

– Det er veldig spesielt selvfølgelig. Det er en svær klubb, mange gode spillere, så for en far er det selvfølgelig spennende og det kribler litt i mine føtter også, sier pappa Haaland til TV 2.

– Prøvde å skjerme Erling

Det er knappe to uker siden overgangen til Dortmund ble bekreftet. Før det svirret ryktene og flere klubber ble nevnt som Haalands neste stoppested. Pappa Haaland sto midt oppi «kaoset» og snakker nå for første gang siden klubbskiftet kjent.

– Klart det var mye medieoppslag, absolutt. Vi prøvde å skjerme Erling så godt vi kunne, sånn at han kunne få konsentrere seg om der han tross alt var og spilte, han spilte i Champions League, i en fantastisk klubb i Salzburg. Så det var kjekt. Da Dortmund kom på banen, hadde han lyst til å prøve det.

– Når bestemte dere at det ble Dortmund?

– Det vet jeg ikke. Det var rett før vi skrev under, tror jeg.

– Hva var det som ble utslagsgivende?

– Nei, altså, det var veldig mange gode klubber som var involvert og hadde lyst på ham, heldigvis. Så uansett hvilket valg han hadde tatt hadde det blitt bra, tror jeg. Men han hadde ekstra lyst til å prøve seg her, så det er vi glad for.

– Hvor nært var det med Manchester United?

– Jeg kan ikke kommentere de andre klubbene av respekt for dem. Det er Dortmund han er i, og da har jeg helst lyst å snakke om de.

Vil ikke kommentere mulig klausul

Det har siste uken blitt skrevet, i blant annet den tyske avisen Bild, at Erling Braut Haaland har fått en klausul i kontrakten som gjør at han etter to år kan forlate klubben, ved en riktig sum. Det vil ikke faren si noe om.

– Sånne ting snakker vi aldri om. Det tror jeg du forstår. I utgangspunktet har han fire og et halvt års kontrakt i Dortmund, og forhåpentligvis blir det en lykkelig reise for begge to. Erling ser for seg at han skal bli her i mange år, svarer pappa Haaland.

Nå håper han å se sønnen spille treningskampen førstkommende lørdag.

– Jeg håper han får noen minutter i hvert fall. Men jeg vet ikke, det var i hvert fall kjekt å komme å se han litt på treningen, og forhåpentligvis får vi se ham litt i kamp.