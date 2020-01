Dette er sjømatmenyen statsråden vil servere

– Der ligger det mye kapital, kunnskap og nettverk. I tillegg må det gjøres en del tilrettelegging av både regelverk og andre rammebetingelser i Norge, både i forhold til finansiering og forskningsprogram, sier Sparboe.

Stort behov

Statsråden er entusiastisk i sin framsnakking av norsk sjømat.

– Sjømat er klimavennlig, bærekraftig, fantastisk smakfullt og sunt. Da er det utrolig viktig å satse på det som vi bringer opp fra havet. FN har sagt at to tredjedeler av matmengden jorda har behov for kan produseres i havet. Per i dag produserer vi kun to prosent fra havet, så her er potensialet stort til å utvikle tang, tare, skjell, snegler, skalldyr og andre fiskeslag vi kan produsere og som vi allerede har kompetanse til å utvikle videre, sier Nesvik til TV 2.

Rød sjøpølse har også potensial. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Kamskjell topper lista. Foto: Kristian Haug Hansen/TV 2.

Heller ikke Nesvik vil gi noen anbefalinger på hvilke arter som det bør satses på.

– Jeg har tro på at næringa sjøl skal utvikle konseptene sammen med forskninga og markedsaktørene. Vi som politikere og forvaltere har i oppgave å sørge for at regelverket er på plass og finne lokaliteter som gjør det mulig å drive med aquakultur, sier Nesvik til TV 2.