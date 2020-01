Se Manchester United - Norwich på TV 2 Sumo og TV 2 Sport 1 lørdag klokken 15.30.

På den lukkede delen av fredagens pressekonferanse var overganger et naturlig tema for pressen.

Ifølge portugisiske medier har Manchester United-manageren vært i Lisboa for å se på Bruno Fernandes.

Ole Gunnar Solskjær nektet å svare på om de rapportene stemmer.

– Vi reiser og ser kamper hele tiden. Hvor jeg har vært når er irrelevant. Jeg kan ikke snakke om spillere i andre klubber.

Nordmannen forteller også at klubben vil hente de riktige spillerne om det skulle bli noen overganger i januar.

– Det er ikke alltid dumt å hente inn kortsiktige løsninger hvis det er bra for gruppen her og nå, men vi vil ikke hente noe som vi angrer på om åtte måneder.

46-åringen sier at han fortsatt har en jobb å fullføre i Manchester.

– Vi vil ha spillere som alltid putter laget foran seg selv, og for min del er jeg i en prosess der jeg bygger et lag med den riktige kulturen, og jeg er ikke ferdig med den jobben.

Manchester United-manager bekrefter at han har kontinuerlig kontakt med Ed Woodward.



– Jeg har disse samtalene med Ed Woodward hele tiden og vi ser på hvordan vi skal se ut om en måned, fem måneder og over en lengre periode. Han vet hva jeg tenker og jeg vet hva han tenker.

– Young forblir kaptein

Manchester United har hatt hele seks lagkapteiner denne sesongen. Ashley Young, David de Gea, Harry Maguire, Axel Tuanzebe og Marcus Rashford har alle båret kapteinsbindet denne sesongen. Ole Gunnar Solskjær bekrefter på pressekonferansen at det er førstnevnte som vil forbli kaptein.

– Ashely Young er vår kaptein, så jeg har ikke hatt behov for å utnevne noen andre som kaptein. Han har vært en veldig god kaptein.

Storklubben har levert svake resultater denne sesongen og har tilgode å vinne i 2020. Solskjær sier at han ikke setter seg selv foran klubben.

– Jeg forsvarer ikke meg selv. Jeg er her for å gjøre det beste for klubben og jeg vil aldri noensinne sette meg selv foran klubben. Dette er Manchester United og det er ikke noe «jeg» i Manchester United.



– Vi har et godt forhold

Jesse Lingard har ikke levert det Manchester United-supporterne hadde håpet på denne sesongen. I 2019 produserte engelskmannen hverken mål eller assist. Solskjær sier at han har en god dialog med midtbanespilleren.

– Jesse spiller for Manchester United, og uansett hvem han snakker med og får råd av er ikke det min jobb. Jesse vet hva vi forventer av ham og vi har et godt og åpent forhold.