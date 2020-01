Se Tottenham - Liverpool lørdag på TV 2 Sport Premium og Sumo kl.18.00 (kampstart 18.30)!

Liverpool-manageren tror han har en anelse om hva Mourinho kommer til å diske opp med på Tottenham Hotspur Stadium lørdag. For Klopp har sett det før.

– Vi kommer til å møte et godt organisert Tottenham-lag som legger vekt på å forsvare seg. Det er garantert, sier Klopp og legger til:

– Vi kan ikke være hundre prosent sikker på hva de kommer til å gjøre, men vi har naturligvis en anelse og tanker om det. Vi må gå ut fra hva han gjorde mot oss da han var i Manchester United med det laget. Selv om det ikke vil være nøyaktig samme situasjon nå, fordi det er andre spillere og vi er en annen motstander nå.

Dersom Mourinho velger å parkere bussen mot Liverpool for å sikre resultat, blir ikke Klopp overrasket.

– José Mourinho er en manager i verdensklasse. Han har et spesielt tankesett, vil jeg si. Han ønsker å vinne mer enn noe annet, og det respekterer jeg veldig. Hver situasjon prøver han å utnytte til hans lags fordel. Jeg vil ikke skape overskrifter, men jeg kan ikke huske en eneste kamp de siste to-tre årene der jeg har tenkt «takk gud for at det er ham, og ikke en annen manager». Så det er tøft mot lag Mourinho trener, men du får den motstanderen du får, sier Klopp og påpeker:

– Men for å være ærlig tror jeg ikke det er så mange som ønsker å møte oss for øyeblikket, heller.

Klopps plan for å sikre enda en seier er enkel, skal vi tro tyskeren.

– Vi ønsker å være uforutsigbare, og vi må være uforutsigbare i denne kampen. Vi må gjøre de tingene som de (Tottenham) ikke kan forberede seg på, og det kommer vi selvsagt til å prøve på.

Liverpool-manageren kunne informere om at James Milner og Naby Keïta er uaktuelle for lørdagens kamp. Joël Matip trener alternativt og er heller ikke klar. Xherdan Shaqiri trener normalt igjen, mens Dejan Lovren og Fabinho er tilbake i full trening neste uke og rekker muligens neste rundes kamp mot Manchester United.