Fikk klar beskjed av faren – da «gikk det en faen» i Sagosen

Sander Sagosen sammenligner sin oppvekst med den til en viss friidrettsfamilie fra Sandnes.

– Jeg har fulgt med på TV-serien om familien Ingebrigtsen. Det er morsomt å se at det er en del likheter. Jeg tror at man må være litt ekstrem for å lykkes, forteller 24-åringen.

Alles øyne er rettet mot Sander Sagosen under EM. I åpningskampen hjemme i Trondheim Spektrum mot Bosnia-Hercegovina var han i fyr og flamme og banket inn tolv scoringer.

– Det er kanskje av de største kampene jeg har spilt. En så viktig og tellende kamp i en sånn hall i en sånn kulisse. Jeg har spilt flere store kamper, og den er helt der oppe, sier Sagosen dagen etter praktkampen.

Far Sagosen: – Jeg har vært tøff med ham

Han er vokst opp i Trondheim sammen med to søsken. I forbindelse med EM er det nærmest kø av pressefolk - både internasjonale og norske - utenfor barndomshjemmet til Norges største stjerne.

Der tar mamma Monica og pappa Erlend imot TV 2. De er vennligheten selv, svært idrettsinteresserte og har fulgt opp sønnen gjennom hele karrieren.

Pappa er tidligere håndballspiller og trente Sander til han var 17 år.

– Det må være jeg som er Gjert da, svarer han og ler når han hører at sønnen har dratt sammenligningen med familien Ingebrigtsen.

– Vi har nok ikke vært like ekstreme, men jeg har vært tøff med ham, ja, forteller han.

– Gikk en faen i meg

Det gikk ut over en PlayStation, som Sander fikk i julegave da han var yngre.

– Vi hadde en episode der han ble så oppslukt. Da sa jeg at «hvis du skal bli noe, så må du kaste PlayStation». Det gikk inn på ham, forteller faren.

Sønnen husker dette godt.

– Jeg og søskenbarnet mitt hadde fått «Call of Duty» i julegave og vi brukte litt for mye tid på PlayStation. I stedet for å trene, gjøre skolearbeid eller noe annet fornuftig, satt vi i stedet og spilte. Det var veldig sosialt, men det ga oss jo ikke så mye. Da pappa sa at jeg kastet bort tiden, så gikk det en liten faen i meg. Jeg ville vise at jeg ville bli best. Neste morgen sto jeg opp klokken seks, knakk CD-platen i to og tok en løpetur. Da jeg kom hjem, var den saken ute av verden, forteller han.

Frankrike-proffen takker foreldrene for at han er der han er i dag.

– De har betydd alt. Det er overfladisk å si, men jeg hadde aldri vært der jeg er i dag uten dem og søsknene mine. De har alltid stilt opp og lagt til rette for det, samtidig som de har utfordret meg. Du kan ikke si høyt at du vil bli verdens beste og deretter kaste bort tiden på ting som PlayStation. Da måtte jeg ta noen valg. Du må selv velge hva du vil bruke tiden på og hva som gir deg noe.