I fjor høst avslørte TV 2 at Bodø/Glimts gamle treningsbane i Nordlandshallen hadde blitt videresolgt til en kroatisk ungdomsklubb. Like før jul mottok fikk Bodø kommune, som betalte 571.000 kroner for at kunstgresset skulle kastes, tilbakebetalt 90.000 kroner av kunstgressleverandøren ProTurf.

– Det stemmer at fellesskapet i Bodø har fått rett i overkant av 90.000 kroner tilbakebetalt av ProTurf. Nå anser vi saken som avsluttet, sier daglig leder i Bodø Spektrum Steinar Bang-Hansen til TV 2.

ProTurf var innleid av Bodø Spektrum, som drifter Nordlandshallen for Bodø kommune, da kunstgresset ble skiftet ut i 2017. I følge kommunen og spillere var kunstgresset da av så dårlig forfatning at det var farlig å spille fotball på.

Derfor bestemte Bodø kommune at banen skulle kastes, og betalte kunstgress-leverandøren ProTurf for at dette skulle skje.

Men istedet for å kaste banen på avtalt vis fraktet ProTurfs underleverandør, det estiske selskapet ASIE, kunstgressavfallet ulovlig ut av Norge. Dekket ble deretter videresolgt til en ungdomsklubb i Kroatia hvor det ikke gikk lang tid før banen gikk i oppløsning.

ProTurf uttalte i ettertid at de ville bryte alt samarbeid med det estiske selskapet.