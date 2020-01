Programleder og skuespiller Jon Almaas har ofte fått høre at han har en belærende og bedrevitende fremtoning. Kanskje til dels også på grunn av sin rolle som den irriterende og arrogante naboen, Christian Kopperud i NRK-serien Side om side.

De beskyldningene er han derimot ikke enig i selv.

– Jeg har litt problemer med å la urett passere, forklarer Almaas i denne ukens Skavlan - og legger til:

– Hvis noen har satt skoene sine i gangen, eller glemt å ta på lokket på smøret, eller tatt brødet, da synes jo jeg at det er på sin plass at det blir sagt ifra om.

Ikke innholdet – men måten

Det faller derimot ikke alltid i god jord blant resten av familien hjemme, som mener det er «måten han sier i fra på» som er problemet. Selv har han tenkt at de bare ikke likte innholdet i det han sa, at de skulle bli «korrigert».

Almaas er for tiden aktuell med turprogrammet 71 grader nord – Norges tøffeste kjendis. Under innspilling gikk det plutselig opp for han at det kanskje hadde vært noe i det familien påsto likevel.

– Jeg spurte en gang: «Blir det litt mye av meg nå?». Og da sa de «Det er måten du sier det på», forteller 52-åringen.

Gråtende Almaas

I det kommende programmet får man også se en litt mer ukjent side av den tidligere Nytt på nytt-programlederen. Almaas har nemlig også lett for å gråte.

– Vi kommer fra en familie med lettrørte folk som har vanskeligheter med å holde taler i konfirmasjoner og sånt, fordi det blir klump i halsen. Og når jeg ser på sport, da har jeg lett for å gråte, sier Almaas som helst ikke vil at noen skal se når tårene kommer.

I 2017 overtok komiker Bård Tufte Johansen programlederstolen i Nytt på nytt, etter at Almaas hadde hatt rollen i hele 17 år. Siden da har 52-åringen vært å se i programmer som Side om side, Brille, Mandagsklubben og Praktisk Info med Jon Almaas.

