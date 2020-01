Se Manchester United - Norwich lørdag kl. 16.00 på TV 2 Sport Premium/Sport 1 og Sumo.

Onsdag hevdet britiske Telegraph at Harry Maguire (26) kom til å være ute av spill i lang tid. Grunnen skulle være en avrevet muskel i hoften, men de opplysningene tilbakeviser Ole Gunnar Solskjær på det sterkeste.

– Han har en sjanse til å spille i morgen. Det var en liten ting. Jeg vet ikke hvor rapportene kom fra. Det kan være han ble forvekslet med Harry Kane, smilte Solskjær på fredagens pressekonferanse i forkant av kampen mot Norwich.

– Han er en kriger

Maguire, som ble gjort til verdens dyreste forsvarsspiller i sommer, spilte ikke ligacupkampen mot Manchester City tidligere denne uken. 26-åringen pådro seg skaden i hoften i FA-cupen mot Wolverhampton forrige helg.

– Han er en kriger. Han vil spille. Er det et lite problem, gjør han seg klar til å spille. Det gjorde han mot Wolverhampton. Ved pause følte han noe, men han var klar på at han ville klare seg. Han var nære ved å spille mot City. Han har en mulighet nå, sier Solskjær.

Håpet er at Maguire skal klare seg fint gjennom fredagens trening og dermed bli klar til spill i lørdagens hjemmekamp. United skal slå tilbake etter tap for City i ligacupen, uavgjort mot Wolves i FA-cupen og tap for Arsenal i Premier League.

– Vi må gå kamp for kamp, forbedre oss og få resultater i ligaen. Vi har hatt ligacupen, FA-cupkamp. Nå er vi klare og fokuserte på Norwich, sier Solskjær.

Taus om Young

Overgangsvinduet er åpnet og spekulasjonene rundt Manchester United er som alltid mange. United-kaptein Ashley Young er blant dem som kobles bort, med Antonio Contes Inter som mulig stoppested.

– Det er en diskusjon jeg og Ash skal ha om noe dukker opp. Vi har ikke for mange spillere i form og klare. Vi trenger dem vi har, sier Solskjær.

Han gjentok også budskapet fra tidligere pressekonferanser denne måneden og understreket at han ikke forventet store utskiftinger i stallen - hverken inn eller ut.