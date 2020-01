Flere kan være uriktig dømt etter vegvesen-feil

– I etterkant av møtet mellom Kripos og Statens vegvesen foretok Statens vegvesen feilsøking i dataverktøyet CrashCube. Vi oppdaget feil, som har medført at uthentingen av data også har blitt feil. Feilen er rapportert tilbake til leverandør, som har rettet feilen. I tillegg kan det foreligge bruker-/tolkningsfeil. Dette er det for tidlig å si noe om på det nåværende tidspunkt, sier sekssjonssjef Rosendahl.

Ifølge Rosendahl stanset Statens vegvesen bruken av CrashCube i mai i fjor.

– I et møte mellom Kripos og Statens vegvesen i mai 2019 ble Statens vegvesen gjort kjent med at Kripos hadde avdekket svakheter ved bruk av analyseverktøyet CrashCube (CC). I forlengelsen av møtet stanset derfor Statens vegvesen bruken av CrashCube i analysearbeidet, opplyser Rosendahl til TV 2.

– Helgardering

Etter stoppordren fra Riksadvokaten, sendte Vegdirektoratet ut melding i sitt system så sent som onsdag om at data fra CrashCube ikke skal brukes i forbindelse med utarbeidelse av nye rapporter eller som bakgrunn for sakkyndiges vitneprov i pågående straffesaker.

– Hvorfor sender dere ut dette notatet nå, hvis bruken av CrashCube ble stanset i mai?

– Dette gjør vi for å helgardere oss. Det tar tid før sakene kommer opp for retten, og som en dobbelsikring om at våre sakkyndige ikke bruker informasjonen fra CrashCube i en rapport eller i en straffesak, valgte vi å sende ut et såkalt frysnotat, sier Rosendahl til TV 2.

Han understreker at verktøyet CrashCube ikke alene danner grunnlaget for uttalelser og rapporter fra Statens vegvesen.

– Det er andre beregningsmetoder enn CrashCube som normalt brukes av Statens vegvesen i forbindelse med ulykker. Når vi har brukt CrashCube som supplement til manuelle beregninger, så har det vært i forbindelse med alvorlige ulykker / dødsulykker.

Verktøyet er et supplement til andre systemer når Statens vegvesen lager rapporter, sier Rosendahl.

- Hvor alvorlig ser Statens vegvesen på det som har skjedd?

– Statens vegvesen ser alvorlig på at vi har benyttet et verktøy som viser feil. Det er også grunnen til at vi stoppet å bruke CrashCube umiddelbart da vi ble gjort kjent med dette. Vi vet at CrashCube har blitt benyttet i to saker - sammen med andre beregninger, og der varslet vi politiet umiddelbart da vi ble gjort kjent med dette. Nå kartlegger vi alle rapporter fra ulykkesanalysearbeid tilbake til 2017 for å dobbeltsikre at CrashCube ikke har vært benyttet i flere saker.