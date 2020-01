Nav-direktør Sigrun Vågeng startet høringen med å gjenta sin beklagelse.

– EØS-saken har rammet folk vi er satt til å hjelpe. Det er en alvorlig sak. Enda mer alvorlig er det at 75 personer er fengslet uten at det er lovgrunnlag for det. Derfor har jeg gitt en uforbeholden unnskyldning, sa Vågeng.

Kjernen i saken er at Nav siden 2012 har feiltolket en EU-forordning som gir rett til å ta med seg sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger til andre EØS-land.

– Frem til sommeren 2019 antok vi at endringen i retten til utenlandsopphold var praksisendring. Da vi skulle iverksette endringene, så vi at det ikke var tilstrekkelig å åpne for kortvarige opphold i EØS-land. En intern faggruppe konkludert i august 2019 at mottakere av sykepenger og arbeidsavklaringspenger har rett til fri bevegelse i EØS uavhengig av lengde, så lenge de øvrige vilkårene for ytelse er oppfylt.

Først da innså Nav omfanget, ifølge Vågeng.

Minst 75 personer er uriktig dømt for trygdesvindel på grunn av dette.

Burde informert før

Torsdag var tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch sterkt kritisk til at han ikke var orientert før.

Han gikk hardt ut mot at han ikke ble varslet tidligere, og sier at 33 dommer kunne vært unngått. Busch mente han allerede i 2017 burde blitt informert.

Vågeng erkjenner at riksadvokaten burde vært orientert først. Lokal påtalemyndighet ble varslet 16. september.

– Riksadvokaten burde blitt varslet samtidig, sier Vågeng.

Trygderetten: Nav innrettet seg ikke

Torsdag økte presset mot Vågeng. Trygderettens leder Trine Fernsjø sa at de helt siden 2017 har vært klar i sin praktisering.

– Etter juni 2017 har det vært enighet internt i Trygderetten om hvordan artikkel 21 skulle forstås, sa Fernsjø.

I august 2018 kom det en kjennelse hvor Trygderetten fastslo at oppholdskravet i Folketrygdloven må vike for EØS-reglene, ifølge Fernsjø.

– Saken ble sendt tilbake til Nav, men den kom tilbake etter veldig kort tid. Jeg mener det var cirka en måned. Der opprettholdt Nav at det kunne stilles krav i Norge, sa hun.

– Høsten 2018 var det klart for oss at Nav ikke innrettet seg etter Trygderettens lovforståelse. Det var en spesiell situasjon høsten 2018, sier Fernsjø.