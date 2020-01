I løpet av de siste to ukene er det blitt publisert en rekke trusler mot skoler i Buskerud på ulike fora på internett.

Politiet opplyser fredag at de har siktet en tenåring fra Buskerud for å ha publisert disse truslene.

– Politiet ser svært alvorlig på slike trusler, og har iverksatt etterforskning av sakene. Sør-Øst politidistrikt samarbeider med KRIPOS og PST, opplyser politiet i en pressemelding.

De understreker at slike trusler ofte har en smitteeffekt på andre.

Skolene som har blitt truet er i normal drift, dette etter anbefaling fra politiet.

Hacket

TV 2 har tidligere fortalt at en småbarnsfar fra Telemark ble hacket og misbrukt i saken.

En del av truslene kom via hans Facebook-konto, men politiet har sjekket ham ut av saken.

Mens elever og ansatte på en rekke skoler er redde på grunn av truslene, satt mannen som eier Facebook-profilen intetanende hjemme i Telemark.

– Jeg visste ingenting før jeg ble informert av Drammens Tidende om at det er min Facebook-konto som er blitt hacket og misbrukt. Politiet ringte meg like etter og beklaget at de ikke varslet meg først, sier 39-åringen, som ønsker å være anonym.

Eskalerte

Den første trusselen kom i slutten av forrige uke, da mot Danvik folkehøgskole i Drammen.

Politiet i Drammen valgte å bevæpne seg etter trusselen.

Deretter ble det publisert ytterligere trusler mot flere skoler utover i uken. Skoler i både Drammen, Lier, Hønefoss og Kongsberg har mottatt dette.

Ingen av skolene som fikk trusler, opplevde faktisk noen alvorlige hendelser.