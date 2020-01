Det ble 2. desember funnet fire livløse personer i sjøen på Fagereng i Tromsø.

Det var snakk om tre barn og deres mor i 20-årene.

De to eldste barna og moren ble erklært død, mens det yngste barnet fremdeles mottar behandling.

Mistenkt mor

Det er den avdøde moren som er siktet for å ha begått drap og drapsforsøk.

Politiet opplyser fredag at etterforskningen av saken går mot slutten.

De har nå et klart bilde av bevegelsene til moren og barna før hendelsen.

Siste bevegelse

De fire forlot hjemmet sitt klokken 15.40, før de tok en rutebuss inn til Tromsø sentrum. I sentrum byttet de buss klokken 16.06, og gikk av i området Fagereng.

Informasjon fra kvinnens mobil viser at de fire har beveget seg ned til fjæra i tidsrommet 16.20-16.45. Den siste bevegelsen er registrert klokken 16.52.

Politiet fikk melding om en hensatt barnevogn klokken 17.28. Fotspor ledet ned til sjøen, og kort tid etter hentet politi og brannvesen opp fire livløse personer.

Den første ble hentet opp klokken 17.43. Den siste klokken 18.00.

Innen klokken 18.13 er alle fire sendt til sykehus.

Politiet opplyser også at de fant tre pass i barnevogna som ble etterlatt på veien like ved, men de har ingen mistanke om at moren hadde tenkt å ta med seg barna på reise.

Saken vil trolig være helt ferdig etterforsket og oversendes statsadvokaten innen utgangen av februar, opplyser politiet.