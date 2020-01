Lystad understreket at tolkningen av EØS-forordningen skjedde frem til forsommeren 2011, altså før han ble direktør for etaten.

– Fortolkningen skjedde primært frem til forsommeren 2011, sa Lystad.

Han understreket at han sa dette «til informasjon», ikke som en unnskyldning.

– Ansvaret var mitt, sa han om feilpraktiseringen.

Han var Nav-sjef i årene 2010 til 2015.

– Vi fikk ingen signaler fra departementet og Trygderetten om at vi praktiserte feil i min periode, la han til, men understreket at Nav har et selvstendig ansvar.

Kontroll- og konstitusjonskomiteen har bestemt at høringen i hovedsak skal handle om tiden etter 2012, og innføringen av trygdereglene.

– Arbeids- og velferdsetaten synes å være delaktig i lovfortolkningen, men kan etter min mening ikke sies å være eneansvarlig for den, sa Lystad.

Han mener 2012 er et unaturlig tidspunkt.

– I mange omtaler av denne saken er starten angitt som Navs fortolkning av forordningen i 2012. Jeg mener som dere skjønner at det er en upresis beskrivelse av tidspunkt og ansvar.

Som TV 2 tidligere har omtalt viser brev fra NAV at de ba om tydeligere klargjøringer i lovforarbeidene. Den gang var komitéleder Dag Terje Andersen (Ap) statsråd.

– Er det ikke naturlig at NAV etter vanlige styringsprinsipper legger departementets tolkning til grunn? Kan dette ha vært medvirkende årsak til at det ikke ble stilt flere spørsmål fra NAV til arbeidsdepartementet om implementeringen og forståelsen av dette? spurte Høyre i komiteen.

– Ja, var svaret fra Lystad.

Senere fredag skal statsminister Erna Solberg (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og dagens Nav-sjef Sigrun Vågeng forklare seg for kontroll- og konstitusjonskomiteen.