Den iranske reaksjonen kommer etter at Canadas statsminister Justin Trudeau torsdag gikk ut og sa at flyet kan ha blitt skutt ned ved et uhell.

Trudeau viste til etterretningsopplysninger fra flere kilder, blant annet canadisk etterretning.

Det var onsdag morgen et passasjerfly med 176 personer ombord styrtet rett etter avgang fra Teheran.

Flyet skulle til Ukrainas hovedstad Kiev.

Ikke mange minuttene etter avgang styrtet det ukrainske flyet, drøyt fire mil fra flyplassen.

Ingen av de 176 personene om bord overlevde styrten.

