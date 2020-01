Kongehusekspert om «Megxit»: – En trend blant kongehusene

Onsdag kom nyheten om at Prins Harry og hertuginne Meghan av Sussex trekker seg tilbake fra den fremste rekken av det britiske kongehuset, og at de ønsker å bli økonomisk uavhengige.

Fredag ble det også kjent at Meghan har reist til Canada for å være med sønnen, etter kun et par dager i Storbritannia.

Nyheten om parets løsrivelse fra det britiske kongehuset har skapt sterke reaksjoner. Ifølge TV 2s kongehusekspert Trond Norén Isaksen, er imidlertid valget verken så uvanlig – eller overraskende.

Flere tilfeller

Han trekker blant annet paralleller til da prinsesse Märtha Louise sa fra seg sin offentlige tittel.

– Både i Norge, ganske nylig i Sverige, og i Spania har vi sett at de skjærer litt ned på kongefamilien slik at det bare er hovedpersonene som utfører offisielle oppdrag, sier Isaksen.

Han nevner også valget kong Carl Gustaf i Sverige gjorde da han bestemte at prinsesse Madeleines og Prins Carl Philips barn ikke lenger skulle tilhøre det svenske kongehuset.

De fem unge barna er fortsatt medlemmer av kongefamilien, men de vil ikke lenger bære tittelen som Deres Kongelige Høyheter.

– Trend

Han mener det er en trend i europeiske kongehus at de ønsker å kutte ned på antall medlemmer. De som «kuttes vekk» må da finne seg andre jobber og tjene egne penger.

– Men akkurat i Storbritannia er det en ganske lang tradisjon for at så å si alle voksne medlemmer av kongefamilien er aktive kongelige som utfører representasjonsoppdrag, sier Isaksen.

Ettersom de britiske kongelige utfører flere oppdrag enn de fleste andre europeiske kongehus, så trenger de også flere medlemmer.

– Jeg tror det er én av grunnene til de kraftige reaksjonene. Man er rett og slett ikke vant med at noen som er født og oppvokst kongelig trekker seg tilbake fra det kongelige livet for å følge sin egen karrierevei. Det har man ikke sett i Storbritannia på ganske lenge, sier Isaksen.

STOR FAMILIE: Den britiske kongefamilien er stor, og de fleste voksne har offisielle oppdrag. Dette står i kontrast til flere andre kongehus i Europa. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Flere oppdrag

Til tross for de kraftige reaksjonene, forteller Isaksen at prins Charles lenge har uttrykt et ønske om at kongefamilien skal bli mindre.

Dette ønsket har blant annet ført til at hans nieser og dronning Elizabeths barnebarn, prinsesse Beatrice og prinsesse Eugenie, ikke har noen offisielle oppdrag.

– Antakeligvis har resten av familien også tenkt at man kan gjøre det slik i fremtiden, men samtidig vil jo som nevnt arbeidsmengden på de resterende medlemmene bli større. Og de må ta på seg flere oppdrag totalt, sier Isaksen.