Her møtte Berg E-tjenesten første gang – russerne hevder de overvåket huset

Siden torsdag har Frode Berg oppholdt seg på Østlandet, for å ha sin første offisielle debrief med Etterretningstjenesten.

Under sitt fengselsopphold i Russland, fikk nemlig Berg omfattende informasjon om russisk etterretningsvirksomhet i Norge.

Selv tror han at Russlands president Vladimir Putin nå ønsker å bruke ham som et talerør overfor norske myndigheter.

Den tidligere grenseinspektøren sier at han ble presset til kuréroppdrag i Russland, som endte med at han ble pågrepet i Moskva og dømt til 14 års fengsel for spionasje.

Berg sier til TV 2 at Etterretningstjenesten har informert ham om at det er tatt grep mot personene som presset ham til å reise til Russland.

– Skremmende

Han vil ennå ikke fortelle alt han vet offentlig, men i det første omfattende TV-intervjuet etter at han kom hjem, letter han på sløret.

Berg sier han er skremt over hvordan russisk etterretning har kartlagt folk i sensitive stillinger i grensekommunen Sør-Varanger.

– Det gikk mye på navn. Hvem som gjør hva, i lokalmiljøet her. Både innen forsvar, politi og etterretning, sier Berg til TV 2.

Blant annet vet russisk etterretning hvem som til enhver tid har gått inn og ut av E-tjenestens boligkompleks og møtelokaler i Kirkenes, hevder Berg.

– Det er skremmende, og det håper jeg man lokalt tenker litt mer på i fremtiden. At de har så god kontroll, sier den tidligere grenseinspektøren til TV 2.

En etterretningsoffiser som Berg forteller fikk ham til å utføre det første kuréroppdraget, inviterte vinteren 2015 Berg hjem til seg, i en leilighet i det hvitmalte boligkomplekset.

Russerne har opplyst til Frode Berg at de overvåket bygningen. Ifølge Berg fortalte FSB at de visste at etterretningsoffiseren i 50-årene hadde både bolig og møterom der.

– Det var de godt orientert om, og de var godt orientert om at personer i lokalmiljøet har gått ut og inn av det huset, sier Berg til TV 2.

Norske informanter

Noe av det mest oppsiktsvekkende han fikk vite, var at den russiske sikkerhets- og etterretningstjenesten FSB hevdet å ha norske informanter: Folk han kjenner, og som har gitt russerne opplysninger om ham selv.

– Det er en person, påstår de, som kommer fra Kirkenes, som har sagt til dem i en sammenheng at jeg har deltatt på en spesiell tur til Murmansk for noen år siden. Hvis det er egne folk fra lokalmiljøet her som gir sånne opplysninger til FSB, er det litt skremmende, sier Frode Berg til TV 2.