Derfor er britene rasende på Meghan og Harry

Prins Harry og hertuginne Meghan annonserte onsdag at de vil trekke seg tilbake fra rollen som «senior kongelige», og jobbe for å bli økonomisk uavhengige.

I kjølvannet av det britene kaller «Megxit», har flere vært både irriterte og sinte over Meghan og Harrys avgjørelse.

– Jeg har full forståelse for at prins Harry og hertuginne Meghan ønsker å forme sitt eget liv, men jeg reagerer på at dronningen ikke var informert. Det syns jeg er hårreisende, og det virker som en slags protest fra paret som jeg ikke syns noe særlig om, sier Se & Hørs hoffreporter Caroline Vagle.

Ifølge The New York Times følte paret seg tvunget til å komme med uttalelsen tidligere enn planlagt, da de fikk nyss i at The Sun, en britisk tabloid, forberedte en sak rundt den interne diskusjonen i kongehuset om deres fremtid.

– Respektløst

Vagle mener det ikke var spesielt overraskende at paret valgte å gå sin egen vei, etter de flere ganger har signalisert at de ikke er helt tilpass i rollen sin.

– Det er måten de har gjort det på som er så sjokkerende, og at de har gått utenom prins Charles og dronningen. Det skaper grobunn for mange rykter, mener hun.

BBC og flere andre britiske medier skriver at den britiske kongefamilien er såret etter å ha hørt nyheten. Om de er såret over at de ikke var inkludert i den store avgjørelsen, eller av avgjørelsen i seg selv, er ikke klart.

– Britene har en enorm respekt for dronningen sin, og nå setter Meghan og Harry henne i et dårlig lys, sier Vagle.

– Folk føler at det er respektløst mot dronningen, fortsetter hun.

Viktig for britene

Ifølge både Vagle og historiker og forfatter Trond Norén Isaksen, har prins Charles hintet til et ønske om å gjøre den britiske kongefamilien mindre.

– Selv om prins Charles har snakket om det, så er det ikke nødvendigvis sin egen sønn han har ment. Og jeg tror de hadde fått mer forståelse rundt valget om de hadde gjort det på en annen måte, sier Vagle.

Dronning Elizabeth har regjert i 68 år og har lenge vært monarken i den store britiske kongefamilien. For Vagle er det ingen tvil om at monarkiet er viktig for britene, og at den britiske kongefamilien også får mye oppmerksomhet verden over.

– Dronningen har en veldig høy stjerne hos det britiske folk. Når noen begynner å rokke ved kongelig etikette, så er det mange som finner det vanskelig, sier hoffreporteren.

– Ingen naturlig forklaring

Flere mener en av årsakene til parets avgjørelse er Harrys mangeårige frustrasjon over britisk presse, samt at Meghan har fått mye negativ medieomtale.