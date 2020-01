I fjor ble det solgt over 60.000 nye elbiler i Norge. Det er ventet at det tallet skal øke ytterligere i år.

Stadig flere nordmenn bytter ut fossilbilen med en elektrisk bil. Det gir også noen utfordringer, blant annet i forhold til lading.

Antallet ladestasjoner øker nemlig ikke kjapt nok til å holde tritt. Dermed opplever stadig flere elbileiere at det kan være kø når de trenger å lade bilen sin.

I fjor ble det bygget til sammen 713 nye hurtigladere i Norge. Det er historisk sett et høyt antall, men Elbilforeningen er likevel ikke fornøyd:

Massiv vekst på lynladere

– Vi mener det må bygges over 1.000 hurtigladere i året for å holde tritt med elbilsalget og unngå at hurtigladekøene vokser, sier Christina Bu som er generalsekretær i Norsk elbilforening.

Christina Bu leder Norsk Elbilforening. Foto: Scanpix

Tallene er hentet fra den nasjonale ladestasjonsbasen Nobil, som driftes av Norsk elbilforening på oppdrag fra Enova. Oppsummert viser dette at det nå totalt sett er 2.362 hurtigladere i Norge.

Dette er ladere som leverer 50 kW eller mer, og inkluderer også Teslas eget ladenetterk, samt lynladere som kan levere 150 kW ladeeffekt eller mer.

Akkurat lynladere hadde for øvrig en massiv vekst i 2019. Antallet økte fra 25 til 226. Det er en økning på hele 804 prosent.

Det må bygges mange ladestasjoner i Norge de kommende årene hvis vi skal klare å holde tritt med salget av nye elbiler. Foto: Petter Haugneland, Norsk Elbilforening.

Kan ikke lade hjemme

I Elbilforeningens spørreundersøkelse, Elbilisten, oppgir 64 prosent av elbilistene som brukte hurtiglader at de opplevde ladekø av og til eller oftere når de skulle hurtiglade i 2019.

Tesla har flest ladere Av de ulike ladeoperatørene har Tesla klart flest hurtigladere. Slik så det ut ved årsskiftet: Tesla: 770 hurtigladere

Fortum: 653 hurtigladere

Grønn kontakt: 529 hurtigladere

BKK/Lyse: 232 hurtigladere

Circle K: 66 hurtigladere

Ionity: 66 hurtigladere

Dette var en økning på 10 prosent fra 2018, og en økning på 25 prosent fra 2017.

– Foreløpige tilbakemeldinger fra elbilister tyder på at køene ikke blir kortere. Det er viktig at kapasiteten på hovedfartsårene utvides og at folk i hele Norge får tilgang på hurtigladere, sier Christina Bu, i en pressemelding.

En faktor oppe i dette er at det de neste årene vil komme mange nye elbileiere som kanskje ikke har mulighet til å lade bilen hjemme og/eller på jobben.

De vil dermed være avhengige av ladestasjoner for å i det hele tatt kunne bruke bilen. Hvis kapasiteten da er mangelfull, risikerer man at det ikke vil fremstå som særlig attraktivt å kjøre elektrisk.

Enkel tilgang til lading er viktig for mange elbileiere, særlig de som ikke har anledning til å lade hjemme og/eller på jobben.

Nord-Norge på bunn

Av storbyene er det ikke overraskende Oslo som har det største antallet hurtigladere, med 118. Bergen har 75, mens Trondheim har 53. Stavanger er hakk i hæl med sine 33 hurtigladere.

Fordelt på fylke er det nye Viken som er klart best med 586 hurtigladere. Nye Vestland hvor tidligere Hordaland lå på topp, er nå oppe på 418. Innlandet på tredjeplass, har 301 hurtigladere. Nord-Norge ligger fortsatt på bunn hvor nye Troms og Finnmark kun har 46 hurtigladere, hvorav de aller fleste ligger i tidligere Troms.

Slik er hurtigladerne fordelt rundt om i Norge: