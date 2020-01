Vil ha dekket reiseregning på 820 000 kroner etter Russland-oppholdet

Ifølge Berg fikk han heller ingen indikasjon på hvor farlige oppdragene kunne være og hva han skulle gjøre hvis han ble tatt.

– Jeg var overhodet ikke forberedt på noe som helst. Ikke opplært i noe som helst. Og det var ingen kriseberedskap om noe gikk galt, sier Berg i et lengre intervju, som denne helgen sendes på TV 2 Nyhetskanalen.

SNAKKER UT: I dokumentarfilmen «Motvillig spion» på TV 2 Nyhetskanalen denne helgen, snakker Frode Berg ut om spionaffæren, som kostet ham 711 dager i russisk fengsel. Foto: TV 2

I tillegg til fraværet fra familien, har fengselsoppholdet i Russland hatt helsemessige konsekvenser for 64-åringen.

– Det er klart at det å sitte stille i to år med litt feilernæring i min alder, har fått noen konsekvenser, sier han.

– Så får vi se hva slags eventuelle senskader det blir når det gjelder det psykiske, fortsetter han.

– Gull verdt

Mens advokat Brynjulf Risnes nå tar seg av erstatningskravet mot staten, ønsker Berg selv å legge hele saken bak seg så fort som mulig.

Men helt ferdig med den blir han nok aldri, frykter hans advokat.

– Når man tenker på Frode Berg, tror jeg man vil tenke på hans russiske opphold. Så for ham vil nok dette prege resten av livet, sier Risnes.

Berg skrev over 820 sider med notater mens han satt i fengsel, og selv om det har gjort vondt å gå tilbake i disse, ønsker Berg nå å bearbeide dem med tanke på å utgi en bok.

– Det var først da jeg ble løslatt at jeg skjønte at alle landets største forlag sto i kø for å få historien. Det er ingen hemmelighet at jeg har hatt en person til å se gjennom notatene, og han sa de var gull verdt, sier han til TV 2.