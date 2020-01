I kveldens program av Hver gang vi møtes på TV 2 er det musiker Odd Nordstoga (47) som hylles på Kjærnes gård.

Selvopptatt

Odd Norsdstoga er først ut i den niende sesongen av Hver gang vi møtes. I programmet snakker han om livet som musiker og trebarnsfar.

– Når du er som meg, så er det litt viktig å være litt selvopptatt. Når jeg skal på turné, så må jeg på turné. Da må noen andre ta seg av det som skjer i hjemmet, sier Odd Nordstoga i programmet.

– Veldig raus

Musikeren fra Vinje i Telemark takker kona Hilde Marit for tålmodigheten i programmet. Han påpeker at det hjelper at hun i tillegg er en stor fan og trives med at mannen ikke har et vanlig yrke.

– Hun som jeg er gift med, Hilde Marit, er veldig raus med meg og synes det er stas at jeg gjør det jeg gjør og at det er stas å bo med en musikant, forteller Odd Nordstoga i programmet.

Trygge familieforhold

Han er pappa til barna Ludvik, Margit og Signe og familien er godt etablert på Lambertseter i Oslo. Selv om han turnerer mye, tror Odd han har vært mer hjemmeværende enn for eksempel en oljearbeider.

– Vi er et bra team alle sammen, og jeg er veldig glad for at jeg har trygge familieforhold på alle kanter, forteller han til TV 2.

Suksessrik artist

Nordstoga er kjent som soloartist, men også for sitt samarbeid med andre artister. Han var med i bandet «Something Odd» i 1997 og fikk sitt store gjennombrudd i 2004 med «Luring» som solgte 160.000 eksemplarer.

SPELLEMANNPRIS: Odd Nordstoga får prisen for «Årets mannlige artist» under Spellemannprisen i 2004. Foto: Lise Åserud/Scanpix

En ny stor kommersiell suksess kom i 1998, da Odd i samarbeid med Sissel Kyrkjebø ga ut juleplaten «Strålande Jul» med 350.000 solgte eksemplar og 11 ganger platina-trofé. Albumet «Vaffelhjarte» genererte folkekjære låter som «Bestevenn» og «Farfar i livet».

I 2015 kom platen «Dette landet» som resulterte i Spellemannpris for beste tekster. Platen førte til en omfattende turné, og låter som «Dette landet», «Diesel og Bensin» og «Kunsten å gå» har alle blitt folkekjære favoritter.

Gunstig tidspunkt

Odd Nordstoga har stått på listen over høyt ønskede artister til programmet i mange år. I år falt brikkene på plass for den folkekjære artisten.

– Jeg ble med på «Hver gang vi møtes» i år av litt ulike grunner. Jeg har et år med lite turnering, og dermed hadde jeg tid til det. Og så kjenner jeg noen av artistene og liker de veldig godt, dermed blir det enkelt å hylle og moro å sosialisere, avslutter Nordstoga.

Se Hver gang vi møtes på TV 2, lørdag kl. 20 og på TV 2 Sumo.