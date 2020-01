Prins Harry og hertuginne Meghan av Sussex feiret jul i Canada, men var tilbake i Storbritannia da de kom med kunngjøringen der de opplyser de ønsker å trekke seg tilbake fra kongehusets fremste rekke.

Ifølge blant annet BBC, har Meghan nå reist tilbake til Canada. Samtidig er prins Harry blitt igjen i England for å diskutere parets fremtid med kongehuset.

Da paret kom med sin offentliggjøring onsdag, var dette ikke klarert med kongehuset forøvrig. Det britiske kongehuset har uttalt at de er såret over kunngjøringen.

Samtidig ønsker dronningen å få avklart situasjonen så raskt som mulig.

Tidligere fredag skrev The New York Times at paret skal ha følt seg presset til å komme med kunngjøringen raskere enn planlagt. Grunnen skal ha vært at tabloidavisen The Sun skal ha forberedt en sak på den interne diskusjonen i kongehuset om parets fremtid.

Denne diskusjonen var derimot kun i en innledende fase. Prins Charles og andre høyerstående medlemmer av kongefamilien skulle møtes i slutten av måneden for å diskutere dette.