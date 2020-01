Det opplyser etterforskningsleder Tommy Brøske til VG.

Politiet har undersøkt skoavtrykk i boligen fra sko av merket Sprox, som det har blitt tråkket rundt med flere steder i huset.

– De er avsatt på en måte og på et sted som sier oss at de er handlingsrelatert. Vi har nå formeninger om bevegelsesmønster innendørs i boligen. Vi har også tanker om hvordan det er tatt seg både inn og ut av boligen, sier Brøske.

Formulering i trusselbrev

Ifølge avisen mener politiet også det er flere gjerningsmenn, blant annet på grunn av formuleringer i trusselbrevet Tom Hagen skal ha funnet da han kom hjem forsvinningsdagen.

Der blir Anne-Elisabeth Hagen truet på livet, og det går klart fram at hun kommer til å bli drept dersom ikke familien betaler et løsepengekrav.

«Vi vil laste opp en video av hennes siste minutter», skal det stå i brevet.

Anne-Elisabeth Hagen forsvant i slutten av oktober 2018. Hun er gift med milliardær Tom Hagen, og skal ha forsvunnet fra parets hus på Lørenskog.

Intensiverer jakten

Det var først i januar 2019 at politiet gikk offentlig ut med at de etterforsket saken som en kidnapping. Senere har de gått ut og sagt de etterforsker saken som et mulig drap, og at de ikke ser på det som særlig sannsynlig at Hagen fremdeles er i live.

Tidligere denne uken sa Tommy Brøske til TV 2 at de nå skal intensivere jakten på Anne-Elisabeth Hagen. Det vil bli nye, aktive søk etter den savnede i alle nærmeste fremtid.

(©NTB)