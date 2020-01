Fotballryktene: – Tottenham på desperat spissjakt

Maraoune Fellaini spilte under David Moyes både i Manchester United og Everton. Ifølge Sky Sports kan de to nå bli gjenforent i West Ham.

The Sun melder at AC Milan og Tottenham er enige om en overgang for polske Krzysztof Piatek. Prislappen skal være på 325 millioner kroner.

Real Madrid er fortsatt lystne på å selge Gareth Bale. men waliserens agent sier at en overgang i sommer er usannsynlig. Det er The Telegraph som skriver dette.

Tottenham spissjakt er et naturlig tema denne fredagen. London-klubben skal ha forhørt seg med Lyon med tanke på en overgang melder Goal.

Chelsea skal ifølge The Telegraph ha kastet seg inn i kampen med Tottenham for å sikre seg Thomas Lemar på lån fra Atletico Madrid.

Leicester er lystne på å hente tyrkiske Merih Demiral fra Juventus. Forsvarsspilleren har spilt meget godt for "den gamle dame" denne sesongen.

Arsenal har fått besøk av Barcelona i kampen om å sikre seg Dayot Upamecano fra RB Leipzig. Det er The Express som melder dette.