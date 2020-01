29. oktober 2018 styrtet et Boeing 737 MAX 8-fly fra Lion Air i Indonesia. 189 mennesker omkom.

10. mars 2019 mistet 157 mennesker livet, deriblant norske Karoline Aadland, da et 737 MAX 8-fly fra Ethiopian Airlines styrtet like etter avgang.

Etter de katastrofale ulykkene har MAX 737 fått flyforbud verden over, og Boeing arbeider for tiden med å få det amerikanske luftfarttilsynet med å oppheve forbudet.

Oppsiktsvekkende samtaler

Torsdag offentliggjorde flyprodusenten over hundre sider med dokumenter i Kongressen, som blant annet inneholder utdrag av intern kommunikasjon blant Boeing-ansatte.

Dokumentene, som er gjengitt av New York Times, viser at Boeing-ansatte hånet luftfarttilsynet og skrøt av hvor enkelt det ville bli å oppheve 737 MAX-forbudet.

De mest oppsiktsvekkende samtalene viser ansatte vitse om programfarefeilen som har rammet MAX-modellen, så vel som problemer med modellens flysimulator.

– Ville du satt familien din på flyet?

De ansatte later til å diskutere tilfeller hvor selskapet har skjult feil under luftfarttilsynets inspeksjoner av flysimulatorene.

– Gud har fortsatt ikke tilgitt meg for den gangen jeg skjulte det i fjor, skriver en ansatt i en melding fra 2018, mens han virker å refere til en samtale med en luftfartinspektør.

– Ville du satt familien din på et fly trent av MAX-simulatoren? Det ville ikke jeg, skriver en annen Boeing-ansatt.

– Nei, svarer kollegaen.

Boeing beklager

Torsdag beklager Boeing innholdet i meldingene overfor Kongressen.

– Disse samtalene inneholder provoserende språk og i enkelte tilfeller reiser de spørsmål rundt Boeings møter det luftfarttilsynet og godkjenningen av flysimulatorer, sier flyprodusenten i en uttalelse. Boeing insisterer på at simulatorene nå fungerer som de skal.

– Vi er lei oss for innholdet i disse meldingene, og beklager til luftfartilsynet, Kongressen, våre kunder og alle som flyr. Språket som brukes i disse meldingene er uforenelig med Boeings verdier, fortsetter produsenten.

Kan ha funnet ny feil

Boeing sier videre at de vil etterforske saken. Luftfarttilsynet ble informert om dokumentene i desember, og sier at de etter en grundig gjennomgang ikke har funnet nye feil ved flysimulatorene som nevnes i meldingene.

Så sent som på mandag oppdaget Boeing en potensiell ny feil ved modellen, som kan øke sannsynligheten for kortslutninger. Disse kortslutningene kan i teorien gjøre at pilotene mister kontroll over flyet.

Siden flymodellen ble strandet i mars har rundt 400 nye fly blitt produsert, men disse er ikke levert ut til flyselskapene.

Selskapet har oppdatert flyenes programvare etter at en feil ved manøvreringssystemet MCAS ble knyttet til ulykkene, men USAs luftfartstilsyn har ennå ikke gitt klarsignal til at flytypen kan tas i bruk igjen. Trolig vil det ta flere måneder før modellen får grønt lys.