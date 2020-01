– Derfor ringte jeg Bush og sa «sorry»

Statsministerens utradisjonelle metode falt i god jord hos den daværende presidenten.

Til tross for Bondeviks avslag var det god stemning mellom statsministeren og George W. Bush. Foto: Terje Bendiksby/SCANPIX

– Han avsluttet telefonsamtalen med å si «among friends there can be disagreements». Ordet «venn» er i NATO-sammenheng mer enn bare en venn og henger høyt. Han inviterte meg tilbake til Det hvite hus to måneder senere, og vi hadde en lang og god samtale, forteller Bondevik.

– Trump er uforutsigbar

Til tross for Bondeviks gode forhold til Bush, er han glad for at det ikke er USAs nåværende president han må forhandle med.

– Jeg ville møtt med Trump, men jeg ville ikke basert et forhold på kontakt med ham. Han er uforutsigbar og det kan være farlig i spente utenrikspolitiske situasjoner, sier Bondevik.

President Donald Trump var fattet i sin tale etter rakettangrepet mot amerikanske styrker i Irak. Foto: Kevin Lamarque/REUTERS

Moldenseren påpeker at han heller ville brukt andre kanaler til å pleie forholdet med USA, som Kongressen, Pentagon og utenriksdepartementet.

– Selv om Trump er egenrådig, tror jeg ikke han kan gjøre alt som han vil. Det ser man på talen hans etter rakettangrepene, her er det noen som har fortalt ham alvoret i situasjonen.

Iran i sorg

Mens Trump og USA later til å være fornøyd med å nedtrappe konflikten, er det langt fra alle iranere som deler dette synet. Til tross for at ingen ble skadet under onsdagens rakettangrep, hevder iransk statlig TV at 80 amerikanere mistet livet.

Iranere sørger over avdøde general Qasem Soleimani. Foto: Aamir Qureshi/AFP Photo

– Ayatollah Khameni sier at USA har fått seg et slag i ansiktet, men mener dette ikke er nok. Han vil ha USA ut av hele Midt-Østen. Samtidig sier Revolusjonsgarden at dette bare er begynnelsen og at det snart kommer kraftige hevnaksjoner, sier utenriksreporter Pål T. Jørgensen fra Kuwait.

Han påpeker at USAs rakettangrep mot generalen Qasem Soleimani, som utløste rakettangrepet, har samlet Iran – et folkeslag som vanligvis er splittet mellom reformister og radikale.

– Soleimani var en sentral skikkelse for de radikale, og det er helt klart at det er disse som vinner på dette. Det er ikke bra for det iranske folks fremtid, mener Jørgensen.

Langvarig konflikt

Situasjonen i Midt-Østen er mer tilspisset enn på lenge, men forholdet mellom USA og Iran har vært anstrengt i over 40 år – helt siden landets islamske revolusjon i 1979. Irans nyinnsatte religiøse leder, ayatollah Khomeni, var svært negativ til USA og omtalte landet som den «store Satan».

Konflikten resulterte i at 66 amerikanere med tilknytning til USAs ambassade i Teheran ble holdt gissel i over et år, og forholdet har siden vært dårlig.

– Det har vært ulike faser med sterke konfrontasjoner og det kan komme igjen og da kan det smelle. Vi får inderlig håpe det ikke skjer, sier Bondevik.

