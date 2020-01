Flertall i Kongressen for å begrense Trumps militærmakt

FLERTALL: Kongressen har vedtatt at Trump ikke kan iverksette militære handlinger i Iran uten deres godkjennelse. Foto: Patrick Semansky/AP Photo

Kongressen stemte torsdag for et vedtak som begrenser president Donald Trumps krigsmakt. Det betyr at han ikke kan gå til krig mot Iran uten deres godkjennelse.