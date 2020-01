Braut Haaland: – Ronaldo er det beste eksempelet

Erling Braut Haaland er på alles lepper etter overgangen til Borussia Dortmund.

19-åringen, som scoret åtte mål for RB Salzburg i Champions League før han ble solgt til den tyske gigantklubben i januar, får trolig sin debut for sin nye klubb i en av de TV 2 Sumo-sendte treningskampene mot Feyenoord eller Mainz i helgen.

I et nytt intervju med tyske Bild, som TV 2 har fått tillatelse til å gjengi, røper Braut Haaland at han hele tiden jakter på metoder som vil gjøre ham til en enda bedre fotballspiller. Han bekrefter at han legger inn spesialøkter for å bli så godt trent som mulig.

– Det er riktig at jeg trener også utenom fellesøktene. Når man ønsker å bli bedre og bedre hele tiden holder det ikke at man bare gjør det man må. Spillere som Ronaldo er det beste eksempelet på det, sier han til Bild.

Nekter å snakke om utkjøpsklausulen

Dortmund planlegger for fremtiden med kjøpet av Erling Braut Haaland. Bundesliga-giganten maktet å utkonkurrere flere storklubber i jakten på fenomenet fra Bryne.

Men Dortmund kan fort bare bli et nytt mellomsteg for 19-åringen.

Tyske Sport-Bild meldte tidligere denne uken at Dortmund for første gang på flere år skal ha gått med på å inkludere en utkjøpsklausul i en spillers kontrakt. Klausulen skal angivelig først bli gjeldende fra 2022, men det nevnes ingenting om hvor høy summen er. Haalands kontrakt med Dortmund strekker seg frem til sommeren 2024.

Den mye omtalte utkjøpsklausulen i kontrakten ønsker angriperen å si minst mulig om.

– Det er det dere alle spør om. Jeg sier ingen ting om kontraktsdetaljer. Jeg har akkurat skrevet under for BVB, og det var en avgjørelse jeg tenkte nøye gjennom. Jeg har allerede sagt at jeg vil oppnå noe med Dortmund. Derfor ligger fokuset mitt bare her og ikke noe annet sted, slår han fast.

Tidligere har Dortmund hatt flere fantastiske angrepsspillere. Både Robert Lewandowski og Pierre-Emerick Aubameyang har herjet for klubben de siste årene. Nå starter Haaland-æraen.

Jærbuen vil ikke svare på hvem han synes er den beste angriperen av Lewandowski og Aubameyang.

– En blanding av de to ville vært fantastisk. Jeg liker begge veldig godt, konstaterer han.

Får spille med et av sine forbilder

Han har tidlig vært åpen om at Zlatan Ibrahimovic har vært hans store forbilde på fotballbanen. I Dortmund får unggutten imidlertid sjansen til å spille med en annen av sine forbilder, nemlig klubbens kaptein Marcus Reus.