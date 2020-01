Da det ble klart at kaptein Bjarte Myrhol gikk glipp av EM, ringte telefonen hjemme hos Kolstads linjespiller Tom Kåre Nikolaisen.

– Det var midt på julaften. Jeg skulle ta en dusj, få på meg dressen og gå i kirken. Så ringte telefonen. Det var en fin julegave. Det kriblet ganske bra, sier Nikolaisen til TV 2.

Bare halvannen uke senere ble det bekreftet at Nikolaisen reiser til utlandet for å spille i Bundesliga og Bergischer HC neste sesong.

– Det har vært veldig mye som har skjedd de siste dagene. De har vært fylt med masse positivitet og mye bra. Det var viktig å komme seg ned på jorden, sier Tom Kåre Nikolaisen med et smil.

– Jeg kommer ganske fort ned på jorden. Såpass jordnær type er jeg. Det har vært noen sinnssykt herlige dager med plass på landslaget og ny klubb, sier 22-åringen.

I løpet av elleve dager har han gått fra å være EM-utelatt og Kolstad-spiller til landslagsspiller under EM på hjemmebane og klar for et tysk proffeventyr.

Fulgt opp med tanke på fremtiden

Nikolaisen ble for første gang tatt ut av Christian Berge under samlingen i oktober, men landslagssjefen har hatt Nikolaisen i kikkerten lenge allerede.

– Vi må tette aldersgapet etter hvert. Bjarte Myrhol begynner å bli en del år. Også derfor ønsker vi å ha inn en ekstra på strek, forklarte Berge i TV 2-podkasten «Kommentatorbua» den gang.

Derfor har Nikolaisen også vært en del av et prosjekt for spillere Berge og landslagsledelsen har troen på for fremtiden. Det har inkludert tester to ganger årlig og tett oppfølging fra Olympiatoppen, forklarer Nikolaisen.

Selv om Nikolaisen har erstattet Myrhol, er han klar på at han ikke fyller skoene til veteranen.

– Det er en vanskelig plass å ta, for han er en såpass viktig bidragsyter både på og utenfor banen. Det er to (Magnus Gullerud og Petter Øverby) som prioriteres før meg i kamp. Sånn er det. Jeg må prestere godt, spesielt i trening og i kamp om jeg får sjansen, sier Nikolaisen.

EM-debutanten håper på spilletid

Da Nikolaisen først ikke fikk plass i Berges EM-tropp, sørget han likevel for å være klar om telefonsamtalen fra Berge skulle komme.

– Jeg sto klar, for jeg visste og skjønte at det kanskje kunne skje med tanke på at Bjarte var småsyk og Petter slet litt med hjertet. Så skulle det åpne seg en mulighet, skulle jeg være forberedt, sier han.

Nikolaisen er forsiktig optimist med tanke på egne muligheter før EM, som starter med Bosnia-Hercegovina hjemme i Trondheim fredag kveld.

– Jeg håper å få en rolle og litt spilletid. Jeg skal være med å støtte laget på alle muligheter, enten jeg får ett minutt eller ikke noe i det hele tatt, sier han.

22-åringen fra Melhus er også den eneste i EM-troppen som har opplevd å spille foran tusenvis av mennesker i Trondheim Spektrum, for han spilte rekordkampen mot Drammen for Kolstad i oktober foran 7.013 tilskuere.

– Det er en veldig kul atmosfære. Det er en stor og fin hall som er bygget for sånne kamper og mesterskap som dette. Jeg håper folk kjenner sin besøkelsestid, og at det er stappfullt på sånne kamper, sier Nikolaisen.