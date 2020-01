Video kan vise missil som treffer flyet

Onsdag morgen norsk tid styrtet et passasjerfly med 176 personer ombord rett etter avgang fra Irans hovedstad Teheran.

Boeing 737-800-flyet fra Ukraine International Airlines styrtet bare minutter etter avgang.

Flere kilder, blant annet canadisk etterretning mener at flyet ble skutt ned av Iran.

Ifølge avisen New York Times viser en video passasjerflyet idet det blir truffet av et missil.

Har funnet spor

Etterforskere skal ha funnet spor etter iransk antiluftvernskyts i nærheten av der flyet styrtet. Canadas statsminister Justin Trudeau sa på en pressekonferanse torsdag kveld at etterretning tyder på at flyet ble skutt ned av iransk luftvern.

– Vi har etterretning fra flere kilder, inkludert vår egen og våre alliertes, som tyder på at flyet ble skutt ned av iransk luftvern. Dette kan ha skjedd ved et uhell, sa Trudeau.

Også To Pentagon-kilder mener det var en feil som skjedde som følge av at det iranske rakettforsvarssystemet trolig var blitt aktivert etter at Iran hadde angrepet to militærbaser i Irak med missiler. Missilangrepet mot basene var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Flystyrten fant sted noen timer etter angrepet mot militærbasene.

Pentagon vil ikke offisielt kommentere påstandene.

Iran nekter

Iran har hele tiden nektet for at de har skutt ned flyet.

– Flere nasjonale og internasjonale fly var i iransk luftrom samtidig på samme høyde på 2.440 meter, sier Ali Abedzadeh, som leder landets luftfartsmyndighet og som også er landets visesamferdselsminister.

– Ryktene om at et missil rammet flyet kan umulig være korrekte. Det er ulogisk, sier han.

Iran har sendt en invitasjon via Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO) til den amerikanske havarikommisjonen (NTSB) om å la USA delta i etterforskningen, opplyser to anonyme kilder til The New York Times.

– Kompliserer situasjonen

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen kommenterer de dramatiske opplysningene slik:

– Dette kompliserer situasjonen ganske mye. Nå er det viktig å huske at vi ikke har fått bekreftet dette ennå, vi vet ikke mer enn det som er ute i media. Men her er det viktig at alle parter kommer til, sånn at vi får etterforsket denne hendelsen etter det regelverket og de prosedyrene som finnes, slik at vi får klarhet i hva som har skjedd, sier han til TV 2.

– Det endrer ikke mitt syn på situasjonen i området, der er det høy spenning og dette er en veldig følsom situasjon. Derfor er det viktig at vi nå får fakta på bordet. For oss er det viktig å stå sammen med en del av de nasjonene som har statsborgere som er forulykket.