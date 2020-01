Barcelona – Atletico Madrid 2-3:

Finalen i den spanske supercupen i fotball blir et Madrid-derby. Barcelona ledet over Atlético Madrid ti minutter før slutt, men måtte se seg slått 3-2.

Koke sendte Atlético Madrid i ledelsen i det 46. minutt, men fem minutter senere sørget en fulltreffer av Lionel Messi og Antoine Griezmann for at Barcelona hadde snudd kampen.

Messi hadde dessuten ytterligere en ball i netteti det 60. minutt, men målet ble annullert etter VAR-granskning. TV-bildene viste at Messi brukte armen i mottaket før fulltrefferen.

Det samme skjedde da Gerard Piqués fikk ballen i mål et kvarter før slutt. VAR gikk inn og annullerte scoringen for offside på Luis Suárez i forkant av scoringen.

Barcelona fikk to mål annullert etter VAR, og Atlético Madrid utnyttet frustrasjonen.

Ni minutter før slutt utlignet Álvaro Morata. Han scoret på straffespark etter at Neto felte Violo på vei igjennom. Fire minutter før slutt satte Angel Correa inn 3-2-scoringen for Atlético Madrid etter strålende forarbeid av Morata på King Abdullah Sports City Stadium i Saudi-Arabia.

Dermed vant Atlético Madrid semifinalen 3-2 og møter Real Madrid i finalen i den spanske supercupen.

Massiv kritikk

Real Madrid slo onsdag Valencia 3-1 i semifinalen og gikk til finalen i Saudi-Arabia. Det var langt flere tilskuere på tribunene i Jeddah torsdag enn i den første kampen onsdag, og brorparten av dem heiet på Barcelona.

Spanias fotballforbund trosset kritikk fra mange hold ved å inngå en treårsavtale om å avvikle supercupen i Saudi-Arabia med fire lag. Avtalen skal være verd 1,2 milliarder kroner.

Avgjørelsen har fått kritikk fra menneskerettsaktivister. Uefa-president Aleksander Ceferin har sagt at han ikke liker at europeiske lag spiller i land «der kvinners grunnleggende rettigheter ikke respekteres».

Barcelona-trener Ernesto Valverde sa onsdag at laget hans spiller i Saudi-Arabia på grunn av pengene.

– Fotball er en industri i dag. Det er derfor vi er her, sa han.

Får 60 mill. hver

For første gang avvikles supercupen mellom de fire beste lagene i La Liga foregående sesong. Vanligvis er supercupen et oppgjør mellom serie- og cupvinner.

Bare for deltakelsen får Barcelona og Real Madrid 60 millioner kroner hver, de to andre lagene halvparten så mye.

Real Madrid er finaleklar selv om laget reiste til Saudi-Arabia uten Gareth Bale og Karim Benzema, som begge er skadd.

Real Madrid har opplyst at bare 20 av lagets tilhengere har valgt å reise til Saudi-Arabia for å følge turneringen. Imidlertid heiet de fleste saudiarabiske tilskuerne på Real Madrid under onsdagens oppgjør mot Valencia.

Finalen mellom byrivalene Atlético Madrid og Real Madrid spilles søndag kveld norsk tid.