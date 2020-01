Mannen truet med å drepe jenta og resten av familien hvis hun fortalte noen om de seksuelle overgrepene, eller hvis hun ikke gjorde som han ba henne om, ifølge dommen.

Mannen ble også funnet skyldig i vold mot kona og seksuell handling med en annen stedatter.

Ifølge dommen fra lagmannsretten begikk stefaren gjentatte seksuelle overgrep mot den mindreårige jenta over en periode på tre og et halvt år fra 2013 til 2017.

I Oslo tingrett i februar 2019 ble mannen dømt til åtte og et halvt års fengsel, men han anket over både lovanvendelse og bevisvurdering. Straffen i lagmannsretten ble et halvt år kortere på grunn av lang saksbehandlingstid.

– Etter en skjønnsmessig helhetsvurdering hvor både de straffeskjerpende momenter og tidsforløpet er hensyntatt, er lagmannsretten kommet til at straffen passende kan settes til fengsel i åtte år, heter det i dommen.

I tillegg til fengselsstraffen er mannen dømt til å betale 350.000 kroner i oppreisning til jenta, samt oppreisning på til sammen 130.000 kroner til andre familiemedlemmer.

Den dømte mannen søkte asyl i 2009 og hadde midlertidig oppholdstillatelse i Norge fram til 2017, da Utlendingsdirektoratet avslo å fornye oppholdstillatelsen. Han har sittet i varetekt siden han ble pågrepet i mars 2017.

(©NTB)