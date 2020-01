Onsdag morgen styrtet et passasjerfly med 176 personer ombord rett etter avgang fra Teheran.

Etterforskere skal ha funnet spor etter iransk antiluftvernskyts i nærheten av der flyet styrtet. Canadas statsminister sier etterretning tyder på at flyet ble skutt ned av iransk luftvern.

– Vi har etterretning fra flere kilder, inkludert vår egen og våre alliertes, som tyder på at flyet ble skutt ned av iransk luftvern. Dette kan ha skjedd ved et uhell, sa Trudeau under en pressekonferanse torsdag kveld.

Ekspert: – Flau feiltakelse

Mahmoud Farahamand, tidligere etterretningsoffiser og nå sikkerhetsekspert mener nedskytingen er flaut for Iran.

– De har tydeligvis slått på antivernsystemet sitt. Det er ganske utrolig at de har klart å skyte ned et sivilt fly. Helt forferdelig stygg feiltakelse og flaut for Iran, sier Farahmand til TV 2.

Ifølge Farahamand må det ha vært en feil i rakketsystemet som har gjort at flyet har blitt skutt ned av Iran.

– Jeg kan ikke forstå noe annet at det er en feil ved systemet til Iran. Flyet tar av Teheran, og er på vei ut av landet. Antiluftvernsystemet skal egentlig klare å skille ut sivile fly og militære fly, forklarer sikkerhetseksperten.

Vil trolig ikke bli noen militær eskalering

Han tror imidlertid at det ikke vil få noen militære konsekvenser.

– Canada går ikke til krig mot noen, Canada under Trudeau har ingen krigsapetitt. Iran har ingen intensjon om å drepe sivile heller. Det som er høyst sannsynlig fra Canada, er at de fordømmer det, og vil be om økonomisk erstatning fra Iran, forklarer han.

Han viser også til at Iran nå har svekket sin egen posisjon ved å ta livet av sivile.

– De klarte ved den hevnaksjonen natt til onsdag å vise at de har militære muskler nok til å skyte punktlige missiler. De hadde gode kort på hånda, som nå har blitt svekket, forklarer han.

– Vanlig og pålitelig fly

Amerikanske myndigheter har torsdag blitt invitert av Iran til å overvære etterforskningen, melder New York Times. Dette til tross for at det til å begynne med ble meldt at Iran nektet å involvere USA eller flyprodusenten Boeing i prosessen.

Ukrainske representanter får også lov til å være tilstede.

Leder Andreas Sundt i Norsk flyteknikerorganisasjon sa onsdag til TV 2 at han synes det er svært merkelig at en motorfeil skulle ha ført til styrten i Iran.

– Boeing 737 er et utrolig vanlig og pålitelig fly. Med et så pass nytt fly, med den nyeste motortypen, er det overraskende om det hadde styrtet på grunn av en motorfeil, sa Sundt.

– Når jeg studerer FlightRadar24 ser det ut til at flyet stiger i høyde, men at farten går ned. Det kan tyde på at de har mistet kraften fra den ene motoren. Men det må ha skjedd noe annet veldig alvorlig enn tap av en motor, for at flyet skulle styrte på denne måten, mente den erfarne flyteknikeren.