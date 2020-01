Se årets første alpint-klassiker i Adelboden - med storslalåm fra klokken 10.00 lørdag på TV 2.

Verdenscupsirkuset i alpint går inn i en hektisk periode - der klassikerne kommer på rad og rekke.

I helgen skal teknikk-spesialistene kjøre storslalåm og slalåm i Adelboden. Der møter TV 2 en offensiv Aleksander Aamodt Kilde.

– Det har gått bra på trening, og jeg føler meg klar, sier han muntert.

Fartskjøreren er en av de få alpinistene som denne sesongen har plukket betydelig med verdenscuppoeng i fem av seks disipliner. Verdenscupleder Alexis Pinturault er en annen.

Råkjøret takler Kilde etter litt god, gammeldags Rocky-trening på sommerhytten i Kragerø.

– Jeg er glad jeg trente mye i sommer. Da tålte jeg to uker med rennkjøring og avslutning i Bormio like før nyåret. Det var viktig å ha litt power i beina da, sier Kilde.

Kjemper i toppen

Kilde ledet verdenscupen sammenlagt før slalåmrennet i Madonna di Campiglio onsdag. Nå ligger Lommedalen-kjøreren på andreplass, ett poeng bak franske Alexis Pinturault.

Koden i storslalåm knekte han i Alta Badia før jul.

– Storslalåm har alltid vært disiplinen jeg har prioritert mye. De siste årene har det vært vanskelig, men nå merker jeg at storslalåmen begynner å sitte. Det er veldig deilig, for det drar med seg en del spons også. Nå skal jeg ikke forvente å være topp fire i hvert renn, men det har løsnet litt.

Får mer hjelp nå

I fjor tok Aleksander Aamodt Kilde bare femti poeng i storslalåm-cupen. Denne sesongen ser TV 2s alpintekspert Cristopher Frankum en helt annen selvtillit.

– Det fysiske har han allerede. Vi visste at han er sterk nok til beherske både den lette, smidige teknikk-kjøringen og den mer krevende, utmattende fartskjøringen, sier han og legger til:

– Det Aleksander gjør om dagen er sjelden vare. Det blir vanskeligere å prestere over hele linja i dette sirkuset, så det han har vist til nå er imponerende.

Kilde trekker fram utstyret som en del av årsaken til forvandlingen.

– Jeg får mer hjelp av utstyret nå enn det jeg har fått før, konstaterer han.

Kilde vendte før sesongen tilbake til skifabrikken Atomic etter to år som utøver for HEAD. Utstyrsprodusenten Aksel Lund Svindal kjørte for, og Kjetil Jansrud kjører for.

– Det er tydelig at den totale pakken til Atomic passer bedre for Aleksander Aamodt Kilde. Vi snakker mye om set-up i alpint, og at utstyret må fungere. Aleks sin kjøring denne sesongen er et helt konkret eksempel på hvor viktig utstyret er, sier Frankum.