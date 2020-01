Reagerer på Berisha-intervju: – Respektløst!

Veton Berisha ønsker seg desperat til gamleklubben Viking, og Stavanger-klubben vil hente angriperen tilbake.

Men så langt har ikke Brann og Viking blitt enige om overgangssummen. Berisha må dermed fremdeles innfinne seg med å være Brann-spiller.

I et intervju med lokalavisen Stavanger Aftenblads Viking-podcast snakker Berisha igjen om hvor sterkt han ønsker seg tilbake til Viking.

– Jeg har hatt lyst til dette (å gå til Viking) i mer enn et år. Jeg håper det er noe som kan skje, for jeg har hatt lyst ganske lenge, sier blant annet Berisha i podkasten, som ble spilt inn i Stavanger.

– Det er her jeg har lyst å være, sa Berisha - i Stavanger.

TV 2-ekspert og tidligere Brann-spiller Erik Huseklepp reagerer kraftig Berishas opptreden.

– Jeg synes at han skulle holdt seg for god til dette, og tatt slike ting internt. Han sa jo noe av det samme i et intervju med BT like over nyttår, og nå kommer han med det igjen. Jeg synes det er en uting at han kommer med slike uttalelser i media. Brann hentet ham for mye penger, og gir ham masse i lønn. Jeg mener derfor at dette er respektløst av Berisha, sier han.

– Gjør ham ikke til årets spiller

Intervjuet med Berisha har også fått flere fotballfans til å reagere på sosiale medier. De mener angriperen opptrer illojalt overfor sin nåværende arbeidsgiver Brann.

Nå er det like før vi starter pengeinnsamling slik at Brann kan beholde Berisha og plassere ham på tribunen. — Er det rart vi drikker? (@uten_mening) January 9, 2020

– Nå er det like før vi starter pengeinnsamling slik at Brann kan beholde Berisha og plassere ham på tribunen, skriver en Brann-supporter på Twitter.

– Jeg synes det er lite profft av Berisha å gå ut i media på denne måte. Greit at Veton Berisha vil tilbake til Stavanger, men litt respekt og lojalitet for fans og klubb er vel ikke for mye å forlange, skriver den profilerte Brann-supporter Gjert Moldestad.

Leder for Branns supporterklubb Bataljonen, Roger Lillebøe Hansen, skjønner at fansen reagerer på Berishas uttalelser i podcasten til Stavanger Aftenblad.

– Dette gjør han nok absolutt ikke til årets spiller i Brann på forskudd, for å si det sånn. Men han har tre år igjen av en fireårskontrakt igjen med Brann, og man bør kunne forvente at han kommer til å levere 100 prosent for Brann, sier Lillebøe Hansen til TV 2, og legger til:

– Når det er sagt, så er dette først og fremst et økonomispørsmål. Med sine uttalelser har Berisha effektivt økt prisen. Tilbakemeldingen vi har gitt til Brann er at han bør selges dyrt, så nyrike Viking har bare å betale det han koster, så blir alle fornøyd, og Brann får kjøpt en erstatter, slår supporterlederen fast.