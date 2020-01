Alisson og Firmino til TV 2: – Forrige sesong ga oss en lærepenge. Nå vil vi bli historiske

30 år etter at Liverpool sist vant ligaen, ser det meste rosenrødt ut på Merseyside for alle som har et hjerte i LFC.

Det er ingen tvil om at dét gjelder for Alisson Becker (27) og Roberto Firmino (28). Den brasilianske duoen gjør sakene meget bra for klubben om dagen. Jürgen Klopps mannskap leder Premier League med hele 13 poeng før møtet med Tottenham på lørdag. I tillegg har Liverpool én kamp mindre spilt.

Det er lett å la seg rive med, men ikke for spillerne og manageren. «Vi fokuserer kun på neste kamp» har blitt messet til nærmest det kjedsommelige siden august. Men med forrige sesong friskt i minne, er logikken enkel.

– Forrige sesong var vi i en lignende situasjon, også da hadde vi et forsprang poengmessig, men slutten ble ikke lykkelig for oss, sier Alisson Becker til TV 2 og forklarer videre hvorfor det er så viktig for dem ikke å snakke om tittelen allerede:

– Vi fikk en dyrekjøpt erfaring da vi tapte ligaen med ett fattig poeng. Det var utrolig smertefullt. Denne sesongen har vi ikke råd til å tape et eneste poeng, hvert eneste teller. Så nå er vi ekstremt fokusert på å vinne, bare jobbe mot neste kamp, hele tiden. Men forsetter vi på denne måten, er sjansen stor for at vi denne sesongen skal få en lykkelig slutt, forteller stjernekeeperen.

– En stor ære

At stemningen er god i Liverpool-leiren, er ikke til å ta feil av. Den brasilianske duoen er i det spøkefulle hjørnet når de møter en håndfull journalister på treningsfeltet, Melwood.

– Det er en stor ære for han (Firmino red.anm.) å spille med meg, gliser Alisson før han bryter ut i latter.

Firmino følger opp:

– Ja, en stor ære. En stor ære!

Selv om Alisson kanskje mente det mest som en spøk, lot ikke landsmannen muligheten gå fra seg til å komme med rosende ord om Liverpools sisteskanse.

– Jeg er veldig glad for at jeg har Alisson i livet mitt. Han er en fantastisk person. På banen er han sjefen med stor S når det kommer til å stoppe motstanderne. Han er akkurat den keeperen vi trengte, for hans kvaliteter er helt nødvendig for at vi skal kunne spille på den måten vi gjør. Hans karakter og hans redninger, har hjulpet oss mye denne sesongen, sier Firmino.

– Klopp har latt seg inspirere av Queen, og har laget sin egen versjon av sangen «Radio Ga Ga» med følgende tekst til refrenget: "All you need is Alisson Becker, Alisson Becker". Stemmer det, Firmino?