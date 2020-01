Leo (20) hylles i Tyskland: – Han er allerede for god for dette nivået

– Klubben er veldig klar på hvilke verdier de har. Alle er velkommen her. Klubben er for eksempel veldig klar på at de støtter homofili. Så siden verdiene står så sterkt her, så skal du ikke gjøre veldig mye feil før du blir kastet ut. De er ganske klare på hvordan du skal oppføre deg, sier Østigård.

Verdisettet til klubben har definitivt blitt en suksess. Selv om klubben spiller på nivå 2, har den supportere fra hele verden.

– Jeg liker meg veldig godt når det er sånt. Det er enorm stemning på kampene, og jeg ønsker å gi noe tilbake, sier Leo Skiri Østigård.

Han var lagkamerat med Mats Møller Dæhli, som nylig meldte overgang til belgiske Genk.

– Mats var en veldig fin fyr, som hjalp meg med mye da jeg kom hit. Han er en stor mann i klubben, men jeg har forståelse for at han ønsket å prøve noe nytt. Så gjelder det bare for meg å prestere opp mot samme nivå som han, sier Skiri Østigård.

Tør endelig å tenke på landslaget

Han slet med en liten skade umiddelbart etter at utlånet til Tyskland gikk i boks, men har siden 2-0-seieren over Hamburg i serierunde seks vært et opplagt navn i startoppstillingen til St. Pauli så lenge han har vært frisk.

– Leo framstår som en spiller med erfaring og selvtillit. Han er ikke så høy, men han er en av de beste hodespillerne i ligaen. Sist møtte han Fabian Klos – kjent for å være den beste hodespillerne i ligaen. Nå vet vi hvem som er best, sier Bild-journalist Zschorsch og levner ingen tvil om at 20-åringen fra Åndalsnes kom seirende ut av den interne duellen i 3-0-seieren.

Etter kampen ønsket egentlig ikke trener Jos Luhukay å løfte fram noen enkeltspillere. Likevel klarte han ikke å dy seg.

– Fabian Klos er en av de beste spissene i ligaen. Når jeg ser hvor mange hodedueller mot ham, spesielt i andreomgang ... Han er bare 20 år. Det gleder hjertet mitt, uttalte han ifølge Mopo.de.

Spørsmålet nå virker ikke å være om Skiri Østigård blir klar for det norske A-landslaget. Spørsmålet er heller når U21-landslagsspilleren er klar for det nivået.

– Jeg skal være så ærlig å si at jeg har begynt å tenke på landslaget nå. Det er en drøm jeg har. Tidligere har jeg tenkt at jeg ikke har vært i nærheten, men nå føler jeg at jeg spiller i en liga som er et steg over den norske ligaen. Og da er det klart at jeg ser på muligheten som større enn tidligere, sier han.

Inntil videre nyter han å spille fast i St. Pauli.

– Det viktige for meg nå er at jeg får spilt mange kamper. Det er kamper i banken du trenger som ung midtstopper. Jeg vil videre, jeg har ambisjoner og jeg vil bli bedre. Målet og drømmen er selvsagt å ende opp på A-landslaget, sier han.