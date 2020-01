Nødetatene har nylig ankommet parkeringshuset etter meldinger om at brannen hadde blusset opp igjen.

– Det er en del røyk, men det er på et begrenset område i tredje etasje. Brannvesenet melder at de ser flammer midt inne i bygget, sa operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt Jøran Solheim til TV 2 kort tid etter at brannen blusset opp igjen.

Klokken 19.40 melder politiet at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Det har oppstått en ulmebrann i en av bilene på samme sted hvor brannen var tidligere, sa Solheim til TV 2.

På grunn av varmen og rasfare kan ikke brannmannskapene gå inn i selve parkeringshuset. For å komme bedre til, skal de nå rive deler av bygget.

Stengt flyplass

fordi brannmannskapene var opptatt med brannen, ble flyplassen stengt. Flytrafikken stoppet i en liten periode, før den ble åpnet i 18.30-tiden.

– Flyplassen er stengt. Flyene må enten sirkle eller lande et annet sted, sier Anette Sigmundstad, lufthavnsjef ved Sola til TV 2.

På flytrafikk-tjenesten, Flightradar24, er det ingen fly som lander på lufthavnen. Et fly som skulle fra Oslo til Stavanger sirkler over lufthavnen.

– Jeg prøver å få kontakt med de på flyplassen for å få mer informasjon. Vi har så langt ikke fått noe informasjon om flyene ennå, sier Guri Ulverud, kommunikasjonsjef i Avinor til TV 2.

Deler av bygget kollapset



Det var på tirsdag ettermiddag at det begynte å brenne i en bil i parkeringshuset på Stavanger lufthavn Sola. Brannen spredte seg raskt til flere andre biler.

I løpet av kvelden kollapset deler av bygget.

– Vi har fått melding om at brannet har blusset opp igjen i et lite område, men det er ikke noe fare for at det skal eskalere noe mer, sier vaktleder ved Rogaland brann og redning, Svein Nesset, til TV 2.

På grunn av fortsatt fare for ras, kan ikke brannmannskapene gå inn i bygget.

– Det er litt uavklart hvorfor brannen har blusset opp igjen, sier Nesset.

Sør-Vest politidistrikt melder at de har sperret av et område på flyplassen, men at røyken har avtatt. Drosjer og kjøretøy blir sendt ut av området inntil området er klarert.