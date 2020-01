Alle passasjerene ombord på flyet mistet livet.

Flystyrten skjedde kun timer etter at Iran gjennomførte to rakettangrep som hevn for at USA likviderte den høystående iranske generalen Qasem Soleimani den 3. januar.

På en pressekonferanse torsdag sa Trump at han tror det kan ha skjedd en feil.

– Noen på den andre siden kan ha gjort en feil. Jeg har mine mistanker, sa Trump, og la til at det «ikke har noe med oss å gjøre».

– Det fløy i et tøft nabolag. De kan ha gjort en feil. Noen sier at det er en teknisk feil. Jeg personlig tror ikke en gang det er et spørsmål.

På direkte spørsmål om han tror det ble skutt ned ved et uhell, svarte presidenten at han ikke vet.

– På et tidspunkt må de gi fra seg den svarte boksen. Ideelt sett ville de gitt den til Beoing, sa presidenten.

Den svarte boksen inneholder informasjon fra flyturen. Iranske myndigheter har nektet å gi den til flyprodusenten Boeing eller amerikanske myndigheter.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saken og krever en «fullstendig, troverdig og åpen» etterforskning for å finne ut hvorfor flyet styrtet. Det opplyste hans kontor torsdag etter at Johnson hadde snakket med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.

