Tottenham bekrefter i en melding at spissen Harry Kane må opereres for en avrevet sene i hamstringmuskelen på baksiden av det venstre låret.

Det betyr at han ikke er tilbake i trening før i april, skriver klubben.

Kane skadet seg i kampen mot Southampton i forrige uke. Han er lagets toppscorer så langt med elleve mål.

Tviler på topp fire

Klubben kjemper desperat for å redde en topp fire-plassering, som vil gi spill i Champions League, denne sesongen. Nå får den nye sjefen José Mourinho en vanskeligere oppgave enn han nok hadde sett for seg.

Tottenham er på sjetteplass med 30 poeng. Det er seks poeng opp til Chelsea på fjerde.

– Slik Tottenham har prestert i det siste, og at de nå er uten Kane, så tror jeg ikke de klarer topp fire. Det er Kane og Heung-Min Son de ikke bør få skadet. Son er god, men ikke like god som spiss, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Han forteller at den type skade Kane har, er av en slik type at man må være veldig forsiktig med rehabiliteringen og ikke presse seg for å komme raskt tilbake.

– Det kan fort være han ikke spiller så mye mer seriefotball denne sesongen. Serien er over midt i mai. Han er jo kaptein på det engelske landslaget, så kanskje det er best å sikte seg inn mot EM, sier Stamsø-Møller, som nå også tviler på Tottenhams sjanser i Champions league.

– Mourinho kunne sjokkert med Tottenham der, men det blir vanskelig uten Kane.

– Må de handle spiss nå da?

– Det blir vanskelig. Mourinho var nok ikke forespeilet å få bruke mye penger i januar – han mente troppen var god nok til topp fire, men nå har situasjonen endret seg. Det blir vanskelig å finne en spiss med samme kvalitet som Kane til en billig penge. Et lån kan være et alternativ.