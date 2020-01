Jamal Khashoggis siste ord til forloveden før han ble drept

2. oktober gikk Jamal Khashoggi inn på det saudiske konsulatet i Istanbul for å hente ut et dokument han trengte, slik at han kunne gifte seg med forskeren Hatice Cengiz.

Det han ikke visste var at 15 menn, med kobling til den saudiske sikkerhetstjenesten, hadde fløyet inn for å møte ham.

Trolig partert

Saudi-Arabia nektet først for alt. Men hemmelige opptak viser at Khashoggi ble kvalt, og trolig partert inne på konsulatet.

Fem menn er dømt til døden for drapet. Men journalistens kropp er ikke funnet.

I et intervju med Skavlan snakker forloveden ut for første gang på engelsk.

– Jeg savner stemmen hans mest. Selvfølgelig savner jeg mye, men ikke alt er lett å si. Vi snakket hver morgen, og jeg savner ansiktet hans. Han var en søt person, og mer enn en bare en ektemann og kjæreste. Han var som en far, bror, mor, bestevenn, lærer og rådgiver. Jeg elsket han svært høyt, sier hun.

«Vi sees snart»

2. oktober 2018 sitter fortsatt friskt i minnet til Hatice Cengiz. Paret gikk sammen til konsulatet i Istanbul.

Det siste Khashoggi sa til forloveden før han gikk inn for å hente dokumentene på konsulatet var: «Vi sees snart. Vent her.»

– Da det hadde gått rundt tre timer ble jeg bekymret. Jamal var en saudisk borger og anerkjent skribent, så jeg trodde ikke noe sånt kunne skje, sier hun.

Cengiz forteller at Khashoggi stadig beroliget henne, og hun derfor ikke var nervøs for at noe skulle skje med ham.

Men timene gikk, og forloveden bestemte seg for å spørre sekretariatet utenfor konsulatet, hvor Jamal var.

– Jeg husker ikke nøyaktig hva jeg spurte om. Jeg var veldig redd, så jeg ringte konsulatet. De ba meg vente, og sa de skulle komme, forteller Cengiz.

– Sjokkert

Cengiz forteller at en person kom ut, og at hun sa hun var Khashoggis forlovede.

– Han var sjokkert i ansiktet. Da skjønte jeg noe hadde skjedd, sier hun.

Cengiz ringte bestevennen sin, og ba henne komme til konsulatet med en gang. Men det skulle ta tid før den endelige bekreftelsen om hva som hadde skjedd med Khashoggi kom.

19. oktober bekreftet imidlertid saudiske myndigheter at den anerkjente journalisten hadde blitt drept.

– Jeg trodde ikke han var død før det. Jamal sa til meg mange ganger at Saudi-Arabia var et vakkert land, og at jeg kom til å endre meningene mine etter hvert. Han var veldig optimistisk, sier hun.